"جمعية رجال أعمال إسكندرية" تبحث التعاون الاقتصادي مع قنصل اليونان

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، ايوانيس بيرجاكيس، قُنصل عام دولة اليونان بالإسكندرية، وذلك لبحث فُرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

رحّب محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، بالقنصل العام لليونان، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، داعيًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأوضح هنو أن الجمعية تصدر مؤشر يعرف باسم " مؤشر إصلاح" لرصد بيئة الأعمال في مصر، حيث يُعد هذا المؤشر أداة لرصد أوضاع الشركات والمؤسسات، مؤكداً على دور الجمعية في بناء جسور التواصل مع الملحقين التجاريين لمختلف الدول، ما يسهم في تبادل المعلومات ويدعم إقامة شراكات فعالة، إلى جانب استقبال السفراء والقناصل، والتنسيق المستمر مع الوزراء والجهات الحكومية بما يعزز مناخ الاستثمار.

كما أشار، إلى جهود الجمعية في تأهيل الشباب والمرأة لسوق العمل من خلال مركز VTEC، وتوفير فرص توظيف مناسبة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والحرفية، مضيفًا: "نحن أول جهة في مصر تتولى إدارة المشروعات الصغيرة، فهي عملية ضخمة نُديرها من الجمعية".

تعزيز الشراكة مع مصر

من جانبه، أعرب ايوانيس بيرجاكيس، قنصل عام اليونان، عن تطلع بلاده لتعزيز الشراكة مع مصر، مشيدًا باستقرارها وانفتاحها على التعاون الاقتصادي، بما يُحقق مصالح مشتركة للطرفين. كما أشاد بدور جمعية رجال أعمال إسكندرية في تأهيل الشباب وتوفير فرص العمل، وطلب تزويده بمعلومات حول القطاعات الاقتصادية الواعدة في مصر لعرضها على المُستثمرين اليونانيين.

شارك في اللقاء من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتور عبد المنعم حافظ، نائب رئيس المجلس لشؤون المكتب التنفيذي، و الدكتور محمد مِحرم، نائب رئيس المجلس لشؤون المشروعات، و هيثم القيار، الأمين العام، و المهندس أحمد منسي، الأمين العام المُساعد، ومن رؤساء لجان الجمعية، محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعدد من الأعضاء، كما حضر محمد عيسى، المدير التنفيذي للجمعية، و مروة أبو هيف، مدير إدارة العلاقات الخارجية



