قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش قادر أستوعب .. زيزو يوجة رسالة غاضبة للجماهير لهذا السبب
هدنة غزة على الطاولة.. ومفاعل إيران في الحسابات
جيش الاحتلال يهاجم مقرات لحزب الله جنوب لبنان
رابط التقديم في مدارس المتفوقين stem والأوراق المطلوبة
الفرق بين فولفو XC90 وهيونداي سانتافي 2025
صفقة على وشك الحسم| الزمالك يقترب من ضم نجم البنك الأهلي.. خاص
وزير التعليم: تم بذل جهودا عظيمة لخروج امتحانات الثانوية العامة بأفضل صورة
صلاح مصدق يقترب من الرحيل.. الزمالك يبحث عن "الشيبي الجديد" لدعم الجبهة اليمنى
صراع على جوهرة الوسط.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم حامد حمدان وسط منافسة ثلاثية
وسط حالة من السعادة| طلاب الثانوية العامة يحتفلون لانتهاء الامتحانات.. شاهد
لطلاب الثانوية 2025 .. قائمة الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات
وزير الإسكان يتابع موقف عدد من مشروعات مرافق مياه الشرب بالمدن الجديدة والمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعاون بين رجال الأعمال المصريين وغرف دبي لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالإمارات

رجال الأعمال المصريين
رجال الأعمال المصريين
ولاء عبد الكريم

كشف أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، أن نحو 95% من الاستثمارات الإماراتية في مصر تتم من خلال الصندوق السيادي لأبو ظبي، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاستثمارية بين البلدين، مشيرًا إلى استعداد المكتب للتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين في بحث فرص استثمارية مشتركة.

وخلال الاجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد الشافعي على أهمية التنسيق مع الجمعية لبحث فرص القطاع الخاص المصري في السوق الإماراتية، وتعريف المستثمرين الإماراتيين بالمشروعات المصرية الواعدة. جاء ذلك في إطار أحدث المبادرات المشتركة لدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.

موانئ دبي العالمية

وأوضح أن موانئ دبي العالمية تقدم بيئة أعمال متكاملة من خلال أكثر من 100 ميناء حول العالم، وتتيح للشركات المصرية تسهيلات جمركية ومالية متقدمة، خصوصًا في المنطقة الحرة لجبل علي.

كما أشار إلى أن التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين يمكن أن يفتح المجال أمام مشاريع استراتيجية مشتركة، خاصة في القطاعات التي تركز عليها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مثل التكنولوجيا، والخدمات، والتجارة الإلكترونية.

رجال الأعمال المصريين فرص استثمارية العلاقات الاستثمارية الاستثمارات الإماراتية الصندوق السيادي لأبو ظبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

ترشيحاتنا

أرشيفية

السبت أولى جلسات محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لسرقة الذهب بالغربية

أرشيفية

سيارة مسرعة تطيح بشاب أثناء عبوره الطريق بالمريوطية

قرار عاجل من المحكمة في دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل

قرار عاجل من المحكمة في دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل

بالصور

وفاه سامح عبدالعزيز.. هالة سرحان كلمة السر في البدايات وهذه أهم أعماله

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

فيديو

حذف صفحة براند مها الصغير

مها الصغير تحذف صفحة البراند بعد اتهامات بالسطو على لوحات وتصميمات

مها الصغير

البرومو اتلغى.. قناة On تعاقب مها الصغير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد