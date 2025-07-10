تعاون بين رجال الأعمال المصريين وغرف دبي لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالإمارات

كشف أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، أن نحو 95% من الاستثمارات الإماراتية في مصر تتم من خلال الصندوق السيادي لأبو ظبي، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاستثمارية بين البلدين، مشيرًا إلى استعداد المكتب للتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين في بحث فرص استثمارية مشتركة.

وخلال الاجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد الشافعي على أهمية التنسيق مع الجمعية لبحث فرص القطاع الخاص المصري في السوق الإماراتية، وتعريف المستثمرين الإماراتيين بالمشروعات المصرية الواعدة. جاء ذلك في إطار أحدث المبادرات المشتركة لدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.

موانئ دبي العالمية

وأوضح أن موانئ دبي العالمية تقدم بيئة أعمال متكاملة من خلال أكثر من 100 ميناء حول العالم، وتتيح للشركات المصرية تسهيلات جمركية ومالية متقدمة، خصوصًا في المنطقة الحرة لجبل علي.

كما أشار إلى أن التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين يمكن أن يفتح المجال أمام مشاريع استراتيجية مشتركة، خاصة في القطاعات التي تركز عليها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مثل التكنولوجيا، والخدمات، والتجارة الإلكترونية.