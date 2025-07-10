روبي تنعى طليقها سامح عبد العزيز بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة روبي المخرج الراحل سامح عبدالعزيز، طليقها ووالد ابنتها الوحيدة “طيبة”، وذلك في أول تعليق لها بعد إعلان وفاته صباح اليوم الخميس.

ونشرت روبي عبر حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام صورة للمخرج الراحل، وكتبت: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى المخرج الكبير سامح عبدالعزيز".

وأضافت روبي: “اللهم ارحمه واغفر له واعفُ عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد”.

موعد العزاء والجنازة

من المقرر أن يُقام عزاء سامح عبدالعزيز يوم الأحد المقبل، الموافق 13 يوليو 2025، في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، داخل قاعتي الروضة والكوثر.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بعد صلاة العصر اليوم وسط حضور عدد من أفراد أسرته والمقربين.

ويُعد المخرج سامح عبدالعزيز من أبرز الأسماء في الساحة الفنية خلال العقدين الأخيرين، وقدّم مجموعة من الأفلام والأعمال الدرامية التي لقيت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ومن بينها أفلام: «كباريه» و«الفرح» و«حلاوة روح»، إلى جانب مسلسلات مميزة مثل «رمضان كريم»، شهادة معاملة أطفال، وتميز بأسلوبه الواقعي وقدرته على المزج بين الترفيه والطرح الاجتماعي العميق، ما جعله أحد صناع التأثير في الدراما المصرية.