القبض على المتهمين بسرقة سيارة رحلات من قائدها بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من سائق بمكتب للرحلات كائن بمحافظة الإسكندرية، بتضرره من قيام شخصين بإستقلال السيارة صحبته من منطقة الأتوستراد بالقاهرة لتوصيلهما إلى محافظة الإسكندرية وعقب إستقلالهما السيارة قاما بإجباره على النزول منها والإستيلاء عليها وبداخلها (هاتفه المحمول – حافظة نقوده) لوجود خلافات مالية بينهما وبين مالك مكتب الرحلات.

أمكن ضبط السيارة ومرتكبا الواقعة مالك محل وسائق مقيمين بمحافظة القاهرة ، وبحوزتهما (الهاتف المحمول وحافظة النقود المستولى عليهما) .

وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.