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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الشرقية بالتعاون مع ثقافة ديرب نجم تنفذ ندوة عن أهمية ترشيد الاستهلاك

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيداً بدور شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنظيم الندوات الإرشادية بالتعاون مع الجهات المختلفة لتبادل الخبرات  وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي هذا الإطار اشار المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية تحت عنوان " كل نقطة بتفرق " وذلك لرواد قصر ثقافة ديرب نجم لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي وخطورة اهدار المياه  وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيدها.

واضاف رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى أن الندوة تضمنت تنظيم ورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن (١٢٥ – ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨) والذى يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه بجانب توزيع مطبوعات تحتوي علي رسائل إرشادية توعوية.

الشرقية محافظ الشرقية الندوات التوعوية والتثقيفية مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي

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