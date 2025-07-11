الرعاية الأساسية بصحة الشرقية تعلن اعتماد البنك الدولي لـ 159 وحدة

تقدم الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص الشكر والتقدير لكل من الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وفريق الرعاية الأساسية بقيادة الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة برلنتي عبدالحميد مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة هنية الأحمدي منسق عام المحافظة للبنك الدولي، وجميع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم المخلصة في اجتياز اعتماد مؤشرات البنك الدولي لوحدات الرعاية الأولية في المرحلة الثالثة والأخيرة بمحافظة الشرقية.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالشرقية بجهود فريق إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية المخلصة في اعتماد ٣٠ وحدة صحية بالمرحلة الأخيرة، والتابعين لـ ٩ إدارات صحية هم "الزقازيق، فاقوس، بلبيس، ديرب نجم، أبو كبير، ههيا، الحسينية، كفر صقر، مشتول السوق"، وذلك بعد اعتماد ٥٣ وحدة في المرحلة الأولى، و٧٦ وحدة صحية في المرحلة الثانية، ليصل بذلك إجمالي عدد الوحدات التي تم اعتمادها والمدرجة بالمشروع ١٥٩ وحدة صحية بمحافظة الشرقية، ما يعكس التزام المديرية بمعايير الجودة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بوحدات الرعاية الأولية.

أكد الدكتور هاني جميعة، أن هذا النجاح يعكس مدى تفاني العاملين في القطاع الصحي بالشرقية، وحرصهم على تحسين مستوى الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي ضمن جهود وزارة الصحة والسكان للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وفقاً لمتطلبات البنك الدولي ومعايير جودة الرعاية الأولية، مضيفاً بأننا مستمرون في تطوير الأداء والإرتقاء بجودة الرعاية الصحية بمختلف المنشآت الصحية بالمحافظة، لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أنه شارك في تحقيق هذا الإنجاز فريق الرعاية الأساسية، برئاسة منسق عام المحافظة للبنك الدولي، إلى جانب باقي أعضاء الفريق من الأطباء الذين قاموا بالمتابعة الميدانية للوحدات تحت إشراف قيادات المديرية، ومديري الإدارات الصحية، وبمشاركة الإداريين الذين أشرفوا على التدريبات التي تمت خلال الفترة الماضية بمركز التعليم الطبي المستمر بالأحرار، بالإضافة إلى فنيي الإحصاء الذين قاموا بحصر المؤشرات بالإدارات الصحية، لافتاً إلى أن محافظة الشرقية كانت مدرجة ضمن المرحلة الخامسة بمشروع البنك الدولي على مستوى الجمهورية.