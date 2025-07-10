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وزير الري يتفقد مشروعات المنظومة المائية بمحافظتي الشرقية والقليوبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يتفقد مشروعات المنظومة المائية بمحافظتي الشرقية والقليوبية

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

زار الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، محافظة الشرقية لتفقد حالة الترع والمصارف بنطاق المحافظة للاطمئنان على حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، وكان فى استقباله، المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، وأعرب عن ترحيبه بزيارة وزير  الري.


وتفقد الدكتور سويلم يرافقه المهندس الأشمونى حالة الرى بترعة بحر أبو الأخضر بمركز منيا القمح، ووجه الدكتور سويلم لقطاع الخزانات والقناطر الكبرى بإجراء الصيانة اللازمة لبوابات قنطرة فم بحر أبو الأخضر.

كما وجه وزير الري بدراسة استثمار الأراضى ولاية الوزارة الواقعة عند فم القنطرة بالشكل الأمثل، كما وجه بتكليف قطاع التفتيش الفنى والمالى والإدارى بإعداد تقرير عن بعض المخالفات المتواجدة علي ترعة بحر أبو الأخضر خلال خمسة أيام من تاريخه .

كما تفقدا أعمال تطهيرات مصرف بلبيس ومصرف القليوبية الرئيسى بمركز منيا القمح، ووجه الدكتور سويلم لهيئة الصرف باستمرار متابعة حالة التطهيرات على كلا المصرفين، والتنسيق مع أجهزة المحافظة لمتابعة إزالة التعديات على المصرفين .

المتابعة الدقيقة والالتزام الكامل ببرنامج تطهيرات الترع والمصارف 

وشدد الدكتور هانى سويلم على قيام أجهزة الرى بمحافظة الشرقية بالمتابعة الدقيقة والالتزام الكامل ببرنامج تطهيرات الترع والمصارف وأعمال صيانة البوابات ومحطات الرفع طبقاً للبرامج الزمنية المقررة، ومواصلة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة و روابط مستخدمى المياه لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية، مع التنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات فى إزالة أى تعديات على المجارى المائية، والتنسيق الدائم مع أجهزة المحافظة للحفاظ علي المجاري المائية من التلوث، وقيام أجهزة المحافظة برفع القمامة والمخلفات من على الجسور مع تقديم المساعدة من أجهزة وزارة الري المختصة حال الإحتياج لذلك، والتأكيد على صرف المكافآت والحوافز وفقاً لمعدلات العمل وجودة التنفيذ .

وسبق الزيارة، تفقد الدكتور سويلم منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ووجه بمراجعة حالة الإشغالات على جسور نهر النيل بمنطقة القناطر الخيرية وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى مخالفات أو تعديات .

وزير الموارد المائية والري الشرقية حالة الترع والمصارف أقصى الاحتياجات المائية الخزانات والقناطر

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