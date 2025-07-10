بمشاركة 20 عارضا.. نائب محافظ الشرقية يفتتح معرض أثاثنا للأثاث الدمياطي بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حرص المحافظة علي إقامة معارض للأثاث الدمياطي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك لتشجيع تلك الصناعة الوطنية والنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها محافظة دمياط مؤكداً إستمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم لأنشطة الغرفة التجارية لتنمية المحافظة في مختلف المجالات والقطاعات والتي تنعكس على الإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

وأضاف محافظ الشرقية أن معارض الأثاث الدمياطي تعد فرصة متميزة لتسليط الضوء على صناعة الأثاث بمحافظة دمياط ودعم الجهود التى تقوم بها الدولة لتوطين هذه الصناعة الوطنية والنهوض بها وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث بمختلف محافظات الجمهورية وتقديمها للمواطنين بأسعار تنافسية وبجودة عالية.

وفي هذا السياق أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ للمشاركة في إفتتاح معرض أثاثنا للأثاث الدمياطي والمُقام بالتعاون بين الغرفتين التجاريتين بالشرقية ودمياط على مساحة 1200 م بشارع طلبة عويضة إمتداد طريق صلاح سالم بمدينة الزقازيق لعرض وبيع الأثاث المنزلي ، في حضور محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية ، والمحاسب محمد الفايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط ، والدكتور وديع أنطوان نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية وأيمن رخا نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط ومسعد الرداد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط وممثلو شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

تفقد نائب محافظ الشرقية والحضور أجنحة المعرض والمُقام بمشاركة 20 عارضاً من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط ويضم عدداً كبيراً من أرقى أنواع الأثاث المنزلي وغرف النوم والسفرة ومنتجات مكملات الديكور المنزلي والأثاث بتخفيضات تصل إلى 30 % طوال فترة المعرض في الفترة من 10 يوليو وحتي 10 أغسطس 2025 يوميا من الساعه 11 ص وحتي الساعه 11 م لإتاحة الفرصة للمقبلين على الزواج والراغبين في تجديد المنزل حرية الإختيار بين الكثير من الموديلات بأسعار تنافسية تلبي إحتياجات الجمهور.

أشاد نائب محافظ الشرقية بمستوى المعروضات المتنوعة التي ضمت مجموعة متميزة من الأثاث الحديث والعصري ، معرباً عن تطلعه لإستمرار الشراكة مع محافظة دمياط وإقامة معارض للأثاث بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير الأثاث المنزلي بأسعار مناسبة لأبناء المحافظة.

وفي نهاية فعاليات الإفتتاح قدم ممثلي شعبه الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط الشكر لمحافظ الشرقية علي الجهد المبذول في إقامة معرض أثاثنا والذي يأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير إحتياجاتهم بأسعار مناسبة وتشجيعاً لمنتجي الأثاث علي تسويق منتجاتهم.