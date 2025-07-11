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السيطرة على حريق فى منطقة الخمائل بالشيخ زايد | صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيطرة على حريق فى منطقة الخمائل بالشيخ زايد | صور

عمليات إخماد الحريق
عمليات إخماد الحريق
مصطفى الرماح

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب  فى منطقة الخمايل بالشيخ زايد .

وتعمل الاجهزة الامنية حاليا على الفحص للوقوف على اسباب الحريق.

وكانت تصاعدت أدخنة كثيفة في مدينة الشيخ زايد نتيجة نشوب حريق في أحد المحلات بمنطقة الخمائل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق في منطقة الخمائل بمدينة الشيخ زايد، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين تصاعد أعمدة أدخنة كثيفة نتيجة نشوب حريق في محل، تم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومحاصرة النيران قبل امتدادها للمتجاورات.

وتجري الآن قوات الحماية المدنية بالجيزة محاولاتها للسيطرة على الحريق.

حريق الخمائل الشيخ زايد

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