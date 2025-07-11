عمليات تبريد .. ننشر صور إخماد حريق مول شهير بالخمائل بالشيخ زايد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل نشوب حريق في منطقة الخمائل بمدينة الشيخ زايد حيث تبين ان النيران نشبت داخل محل في مول شهير وتمت السيطرة عليه تماما وتجرى الأن عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

وتصاعدت أدخنة كثيفة في سماء مدينة الشيخ زايد نتيجة نشوب حريق في أحد المحلات بمنطقة الخمايل، ونجحت محاولات السيطرة على الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق في منطقة الخمايل بمدينة الشيخ زايد، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين تصاعد أعمدة أدخنة كثيفة نتيجة نشوب حريق في محل، تم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومحاصرة النيران قبل امتدادها للمتجاورات.