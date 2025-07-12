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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 12-7-2025

ذهب
ذهب
قسم اقتصاد

استقرت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية مع أول تعاملات اليوم.

سعر  عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  5245 جنيه للبيع و5274 جنيه للشراء.

سعر  عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو  4590 جنيها للبيع و 4615 جنيه للشراء.

سعر  عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو  3934 جنيها للبيع و 3955 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3060 جنيها للبيع و3076 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو  36.72 ألف جنيه للبيع و 39.92 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3320 دولار للبيع و 3321 دولار للشراء.

سعر الذهب في البورصات العالمية

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا محدودا الخميس، مدعوما بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات، بينما واصل المستثمرون مراقبة المفاوضات التجارية عن كثب في ظل توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق حربه الجمركية.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب في مصر محلات الصاغة عيار

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