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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 12-7-2025

أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات
محمد صبيح

استمر تراجع الخضروات والفاكهة في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 12-7-2025، داخل سوق العبور للجملة، بمقدار كسر حاجز 10 جنيهات في المتوسط.

سعر الطماطم والبطاطس

وصل سعر كيلو الطماطم 4.5 جنيه والبطاطس 9 جنيهات والبصل 13 جنيها والبصل الأحمر 9  جنيهات والكوسة 9 جنيهات للكيلو والجزر بـ 7 جنيهات والفاصوليا 18 جنيها.

الباذنجان والفلفل

سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي 5.5 جنيه و الرومي نحو 4 جنيهات والأبيض 8 جنيهات والفلفل الرومي البلدي 7 جنيهات والفلفل الحامي 5.5 جنيه والفلفل الألوان نحو 15 جنيها والملوخية 7 جنيهات.

الخيار والبامية

وصل سعر كيلو الخيار 12 جنيها والبامية 35 جنيها والقلقاس 15 جنيها والبطاطا 10 جنيهات والثوم 60 جنيها واللفت 6 جنيهات والبنجر 8 جنيهات.

ورق العنب 

سجل سعر كيلو الورق العنب البلدي أو البناتي نجو  50 جنيها والخس 7 جنيهات للرابطة والكرنب 5 جنيهات للواحدة والكابتوشي 10 جنيهات للواحدة والقرنبيط 5.5 جنيه.

 

سعر الفاكهة اليوم

استقر سعر الفاكهة أيضا بمختلف الأصناف داخل سوق العبور للجملة.

سعر البرتقال والليمون

سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي 33 جنيها والجريب فروت 25 جنيها والليمون البلدي 20 جنيها والليمون الأضاليا 11 جنيها .

سعر العنب

بلغ سعر كيلو العنب الأصفر البناتي 20 جنيها والأحمر منه 20 جنيها والعنب الكرمسن 25 جنيها والعنب الرومي الأحمر 20 جنيها و العنب الأسود 25 جنيها .

سعر التفاح والتين

بلغ سعر كيلو التفاح المصري 40 جنيها والتفاح الأمريكي الإيطالي 100 جنيه والبلح السيوي 70 جنيها والتين البرشومي 28 جنيها والجوافة 20 جنيها والرومان 25 جنيها والكانتلوب 8 جنيهات والشمام 10 جنيهات.

سعر المانجو

بلغ سعر كيلو المانجو العويس 55 جنيها والهندي 35 جنيها والتيمور 25 جنيها والزبدية 38 جنيها والبلدي 35 جنيها والفونس 40 جنيها والفص 100 جنيه والدبشة 25 جنيها والصديقة 40 جنيها والجولك 40 جنيها والسكري 55 جنيها وبيض العجل 25 جنيها و السنارة 25 جنيها وفجر كلان نحو 35 جنيها والتومي 35 جنيها و الكيت 40 جنيها.

البطيخ

سجل سعر كيلو البطيخ نمرة 1 نحو 100 جنيه ونمرة 2 نحو 64 جنيها ونمرة 3 نحو 36 جنيها والخوخ العريشي 60 جنيها والنكرتين البلدي 30 جنيها والبرقوق 60 جنيها والكمثري الخشابي 30 جنيها والكمثرى الثلاجة 35 جنيها والأناناس 75 جنيها والكريز نحو 80 جنيها والأفوكادو 240 جنيها والدوم 20 جنيها.

الخضروات الخضروات والفاكهة سعر الطماطم والبطاطس

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