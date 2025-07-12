بسبب أغاني الزمالك.. تامر مصطفى يكشف كواليس معاقبته لهدف الأهلي المنتظر

كشف تامر مصطفى المدير الفني السابق لـ نادي إنبي، عن كواليس معاقبته لـ أحمد عيد لاعب إنبي السابق والمصري البورسعيدي الحالي، حينما كان الأخير لاعبًا لصفوف الفريق البترولي بسبب ترديده أغاني الزمالك أثناء التسخين.

وارتبط اسم أحمد عيد بالانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف المارد الأحمر في جبهة الظهير الأيمن.

وقال تامر مصطفى في تصريح تليفزيوني عبر شاشة «أون سبورت»: «المفترض إن أحمد عيد لاعب محترف وبيمثل نادي إنبي، مينفعش حتى لو عاطفيًا مرتبط بنادي تاني تحتفل وتغني».

وأضاف: «لما أقلع تيشيرت إنبي غني وأعمل اللي انت عايزه، وبالتالي كان لازم يحافظ على التيشيرت اللي لابسه».