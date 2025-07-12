ربنا يحاسبك .. مصطفي يونس يوجه رسائل نارية لمسئول بالأهلي

وجه مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، رسائل نارية إلى أحد المسؤولين في القلعة الحمراء.

وقال مصطفى يونس، في فيديو عبر منصة “يوتيوب”: "كنت بفطر في أحد المطاعم في أكتوبر في رمضان اللي فات مع مختار مختار وماهر همام ومحمد عامر وحمدي جمعة، لقينا حمدي، في حالة لا يرثى لها، سألته عن حالته قالي (عنده مشكلة في المثانة)،قولتله (متقلقش أنا هكلم الدكتور أشرف صبحي، بس هو بيفطر دلوقتي، هكلمه بليل ونعملك العملية أن شاءالله )، سمعني طاهر أبوزيد، قالي (بكرة الصبح بروح معهد ناصر)".

وأضاف: “سألت حمدي جمعة، عن موقف النادي الأهلي من علاجه قالي (مفيش)، لكن النادي الأهلي كان صرف عليه قبل كده عشان ابقى صادق”.

ووجه مصطفى يونس، رسالة نارية لمسؤول الأهلي، قائلا: "اعتبره يا أخي لعيب من اللي بيجوا ويمشوا، زي اللي جه أبو50 مليون جنيه وملعبش، ادفعوا للعيبة اللي مش لاقية تاكل ومش عارفة تتعالج، انت مشاءالله 100 واحد بيعالجك وانت مش محتاج أصلًا، ربنا يزيدك عشان ربنا هيحاسبك على ده مش انت لواحدك، ولكن ربنا يعفو عنك وربنا يشفيك، وحسبي الله ونعم الوكيل".