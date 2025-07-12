قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لافروف: نحذر أمريكا وحلفائها من خلق تهديدات أمنية لروسيا وكوريا الشمالية
تعويض 100%.. الفلاحين تكشف أهم مزايا التأمين علي الماشية
حقيقة وجود متحور خطير من فيروس كورونا في مصر
عبد الصمد ماهر: عوائد السياحة العلاجية بمصر ارتفعت لـ 11مليار جنيه سنويا
الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الإستوائية للمشاركة باجتماع القمة التنسيقى للاتحاد الأفريقى
هل تجوز صلاة الرجل بـالفانلة الحمالات بسبب الحر؟.. الإفتاء تجيب
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات
بسبب أغاني الزمالك.. تامر مصطفى يكشف كواليس معاقبته لهدف الأهلي المنتظر
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2025
نشرة المرأة والمنوعات| نمو الشعر والأظافر بسرعة علامة جيدة أم إنذار.. أضرار السمنة كارثية.. حظك اليوم السبت 12 يوليو
أخبار العالم | حرائق ضخمة في ريف اللاذقية بسوريا.. وإسرائيل تعلن اغتيال 6 من قادة كوماندوز حماس البحري في غزة
سر قراءة سورة الواقعة 7مرات .. هل تجلب الأرزاق خلال 14يوما؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ربنا يحاسبك .. مصطفي يونس يوجه رسائل نارية لمسئول بالأهلي

مصطفي يونس
مصطفي يونس
يمنى عبد الظاهر

وجه مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، رسائل نارية إلى أحد المسؤولين في القلعة الحمراء.

وقال مصطفى يونس، في فيديو عبر منصة “يوتيوب”: "كنت بفطر في أحد المطاعم في أكتوبر في رمضان اللي فات مع مختار مختار وماهر همام ومحمد عامر وحمدي جمعة، لقينا حمدي، في حالة لا يرثى لها، سألته عن حالته قالي (عنده مشكلة في المثانة)،قولتله (متقلقش أنا هكلم الدكتور أشرف صبحي، بس هو بيفطر دلوقتي، هكلمه بليل ونعملك العملية أن شاءالله )، سمعني طاهر أبوزيد، قالي (بكرة الصبح بروح معهد ناصر)".

وأضاف: “سألت حمدي جمعة، عن موقف النادي الأهلي من علاجه قالي (مفيش)، لكن النادي الأهلي كان صرف عليه قبل كده عشان ابقى صادق”.

ووجه مصطفى يونس، رسالة نارية لمسؤول الأهلي، قائلا: "اعتبره يا أخي لعيب من اللي بيجوا ويمشوا، زي اللي جه أبو50 مليون جنيه وملعبش، ادفعوا للعيبة اللي مش لاقية تاكل ومش عارفة تتعالج، انت مشاءالله 100 واحد بيعالجك وانت مش محتاج أصلًا، ربنا يزيدك عشان ربنا هيحاسبك على ده مش انت لواحدك، ولكن ربنا يعفو عنك وربنا يشفيك، وحسبي الله ونعم الوكيل".

مصطفى يونس نجم الأهلي وماهر همام ومحمد عامر حمدي جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو عندك في البيت ارميها فورا.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة قطرة لعلاج احتقان الأنف

لو عندك في البيت ارميها فورا.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة قطرة لعلاج احتقان الأنف

حريق مصر الجديدة

السيطرة على حريق أسفل عقار بمنطقة مصر الجديدة .. شاهد

مصطفى بكري

بكري: المشير طنطاوي كشف مؤامرات تحدث الآن .. ومصر قلب الخرشوفة

تنسيق الجامعات 2025

رسميا.. إتاحة موقع تنسيق الجامعات لدفعة 2025 من طلاب الثانوية العامة

رسميًا.. زيادة 3000 لهذه الفئات من موظفي الحكومة

رسميًا.. زيادة 3000 جنيه لهذه الفئات من موظفي الحكومة

محكمة

هي اللي عرّفت البوليس عليهم| التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة في سرقة أجنبي بالتجمع

طقس الأيام المقبلة

طقس الأيام المقبلة.. رياح وأتربة ورطوبة ودرجات حرارة 47 في هذه المناطق

تكافل وكرامة

إضافة فئات جديدة.. المستحقون للدعم النقدي في القانون الجديد

ترشيحاتنا

ثقافة دمياط

ورش وحكى عن معالم وحرف وصناعات دمياط فى قصور ثقافة

التأمين الصحي

الأمل وكفر سعد تحققان أعلى نسبة تردد بمبادرة دعم صحة المرأة بدمياط

دعاء مريضة بورسعيد

من الألم إلى الأمل..كيف استعادت دعاء عافيتها داخل مستشفى 30 يونيو؟

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| نمو الشعر والأظافر بسرعة علامة جيدة أم إنذار.. أضرار السمنة كارثية.. حظك اليوم السبت 12 يوليو

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بعد الحكم على نجله .. محمد رمضان في حفل الساحل الشمالي | صور

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

نمو الشعر والأظافر بسرعة علامة جيدة أم إنذار يستحق الانتباه؟.. استشارى يجيب

لماذا ينمو شعرك وأظافرك بسرعة؟
لماذا ينمو شعرك وأظافرك بسرعة؟
لماذا ينمو شعرك وأظافرك بسرعة؟

فراخ محشية ومشوية بخلطة السماق والليمون.. وصفة بطعم لا يُقاوم

طريقة فراخ محشية ومشوية بخلطة السماق والليمون، هل تبحثين عن وصفة مختلفة تجمع بين الطعم العربي الأصيل واللمسة
طريقة فراخ محشية ومشوية بخلطة السماق والليمون، هل تبحثين عن وصفة مختلفة تجمع بين الطعم العربي الأصيل واللمسة
طريقة فراخ محشية ومشوية بخلطة السماق والليمون، هل تبحثين عن وصفة مختلفة تجمع بين الطعم العربي الأصيل واللمسة

فيديو

محمد رمضان

رقص فوق العربية.. نجوم الفن والرياضة بحفل محمد رمضان بالعلمين|فيديو

سلوى عثمان

تحمل أسمها.. سلوى عثمان تشارك الرابر كوك قي أغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد