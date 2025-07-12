أفاد إعلام فلسطيني، بسقوط 82 شهيدا جراء هجمات الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 34 من منتظري المساعدات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة 3 جنود جنوب قطاع غزة نتيجة انفجار عبوة بمركبة عسكرية من المقاومة الفلسطينية بالقطاع المحاصر والمفروض عليه الجوع منذ أكتوبر 2023.

وذكر موقع واللا العبري بإصابة جندي في شمال قطاع غزة وجنديين آخرين خلال معارك في جنوب القطاع

فيما قالت كتائب سرايا القدس أنها قصفت بقذائف الهاون حشود العدو الصهيوني على جبل الصوراني شرق حي التفاح بمدينة غزة.