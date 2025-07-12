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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كشف عن أبرز مؤلفاته.. علي جمعة ينعي رفعت العوضي أحد أعلام الاقتصاد الإسلامي

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد شحتة

نعى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، رحيل الدكتور رفعت السيد العوضي، أحد أعلام الاقتصاد الإسلامي في عصرنا، وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة – جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ومستشار المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الذي وافاه الأجل صباح السبت 12 يوليو 2025، عن عمر ناهز 87 عامًا قضاها في خدمة العلم والبحث والدعوة.

وقال علي جمعة، في نعي الدكتور رفعت العوضي: لقد كان الفقيد رحمه الله رائدًا من روّاد الاقتصاد الإسلامي المعاصرين، وأحد المؤسسين للمسار الأكاديمي لهذا التخصص الشريف داخل المؤسسات الجامعية العربية، حيث ترك بصماته الواضحة في التعليم الجامعي والبحث العلمي، وأسهم في ترسيخ رؤية إسلامية أصيلة ومتكاملة للمعاملات الاقتصادية، تستقي من الوحي وتنفتح على أدوات العصر.

وتابع علي جمعة: عُرِف الدكتور رفعت العوضي بالعلم المتين والمنهج الراسخ، حيث جمع بين التحقيق الأكاديمي والرسوخ الشرعي، فكان من القلائل الذين مزجوا بين علوم الشريعة وعلوم الاقتصاد المعاصر، فحرر في كتبه وبحوثه كثيرًا من المفاهيم، ووضع أسسًا معرفية لاقتصاد إسلامي لا يكتفي بالبدائل بل ينطلق من نظام قيمي وتشريعي شامل.

وكشف علي جمعة، عن أبرز مؤلفات الدكتور رفعت العوضي:
• “نظرية التوزيع في الاقتصاد الإسلامي”
• “المنظومة المعرفية لآيات الربا”
• “إعجاز التشريع في الزكاة”
• “حماية البيئة في القرآن الكريم”
• فضلًا عن عشرات الأبحاث المحكمة والدراسات الميدانية.

كما شارك في صياغة مناهج الاقتصاد الإسلامي في الجامعات، وأشرف على رسائل علمية في مصر وقطر والأردن وماليزيا وغيرها، وظلّ حتى آخر أيامه ينشر فكره الراشد في المؤتمرات الدولية والمحافل العلمية، بإخلاصٍ وتواضعٍ وزهدٍ في الظهور.

وقال علي جمعة، إن رحيل الدكتور رفعت العوضي خسارة فادحة للمكتبة الإسلامية، ولمراكز الفكر والبحث، ولطلبته ومحبيه في مشارق الأرض ومغاربها، غير أن عزاءنا أن علمه باقٍ، وآثاره شاهدة، وطلابه المنتشرون في أقطار الأرض خير خلف لخير سلف.
 

علي جمعة رفعت العوضي الاقتصاد الإسلامي الربا الزكاة القرآن

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