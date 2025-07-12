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الإحصاء: 4.7% ارتفاعًا في الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقى خلال 2024
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإحصاء: 4.7% ارتفاعًا في الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقى خلال 2024

الاحصاء
الاحصاء
آية الجارحي

تزامناً مع توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، وذلك للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي والذي تقتصر المشاركة فيه عادة على بعض القادة الأفارقة، وذلك في ضوء تولي مصر رئاسة قدرة إقليم شمال أفريقيا، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي - النيباد.

ومن المقرر أن يعرض الرئيس خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير عمل الآليتين، بما يعزز من السلم والأمن وروابطهما مع أهداف التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفياً  اليوم السبت الموافق  12/ 7 / 2025 عن وصول قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقى 7.7 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 7.4 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%. 

وجـاءت ليبيا على رأس قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى استيراداً من مصرخلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2 مليار دولار، يليها المغرب مليار دولار، ثم الجزائر 996 مليون دولار ثم السودان 866.2 مليون دولار ثم تونس 372 مليون دولار ، ثم كينيا 307 مليون دولار ثم ساحل العاج 251 مليون دولار ، ثم غانا 239 مليون دولار ، ثم نيجيريا 151 مليون دولار ، ثم مدغشقر 132 مليون دولار .

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى دول الاتحاد الإفريقى خلال عام 2024

  •  أسمنت وجبس وملح طعام بقيمة 694.4 مليون دولار .
  • لدائن ومصنوعاتها بقيمة 590.5 مليون دولار .
  •  منتجات مطاحن بقيمة 397 مليون دولار   .
  •  الات وأجهزة كهربائية  بقيمة 357.8 مليون دولار .
  • حديد وصلب  بقيمة 289.4 مليون دولار .
  • مصنوعات حجر وأسمنت متنوعة بقيمة 279.2 مليون دولار .

وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقى 2.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2023  بنسبة ارتفاع قدرها 14.5 % . 

وتصدرت الكونغو الديموقراطية قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى تصديراً لمصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 661.9 مليون دولار، يليها السودان 292.4 مليون دولار ، ثم كينيا 260.1 مليون دولار ، ثم نيجيريا 165.5 مليون دولار  ، ثم جنوب إفريقيا 154.3 مليون دولار  ، ثم زامبيا 64 مليون دولار ، ثم ليبيا 56.4 مليون دولار  ، ثم تونس 49.9 مليون دولار .

أهم المجموعات السلعية المستوردة  من دول الاتحاد الإفريقى خلال عام 2024

  •  نحاس ومصنوعاته بقيمة  741.5 مليون دولار .
  •  بن وشاى بقيمة  286.6 مليون دولار .
  •  وقود وزيوت معدنية بقيمة 203.7 مليون دولار  .
  •  حيوانات حية بقيمة 147.6 مليون دولار .
  • حبوب وأثمار زيتية بقيمة 109.4 مليون دولار .
  •  سيارات وجرارات بقيمة 85.3 مليون دولار  .
  •  قطن  بقيمة 80.9 مليون دولار .
  •  حديد وصلب بقيمة 73.6 مليون دولار .

كما أظهرت بيانات الجهاز ارتفاع حجم  التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقى ليصل إلى  9.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5 % .

وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الإفريقى 115.8مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 122 مليون دولار خلال عام 2022/2023 

وجاءت نيجيريا في المرتبة الأولى بقائمة اعلى دول الاتحاد الإفريقى في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 9.3 مليون دولار يليها كينيا 9.2 مليون دولار ثم المغرب 7.3 مليون دولار ثم تنزانيا 6.7 مليون دولار ثم  موريشيوس 6.2 مليون دولار  ثم جنوب إفريقيا 5.8 مليون دولار ، ثم تونس 5.1 مليون دولار .

كما بلغ حجم تحويلات العاملين من دول الاتحاد الإفريقى بمصر 23.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 28.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

واحتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأفارقة العاملين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين منها بمصر 6 مليون دولار ثم نيجيريا 2.9 مليون دولار ثم المغرب 2.2 مليون دولار ثم تونس 1.8 مليون دولار ثم كينيا 1.2 مليون دولار ثم الكونغو 1.19 مليون دولار ، ثم زامبيا 1.16 مليون دولار  .

وسجلت قيمة استثمارات دول الاتحاد الإفريقى بمصر 831.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 1.6 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 . 

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في دول الاتحاد الإفريقى 499.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 504.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدول الاتحاد الإفريقى طبقــاً لتقـديـرات البعثة  59.1 ألف مصرى حتى نهاية  2023 .

الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأفريقي الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي النيباد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مال واعمال اخبار مصر الاتحاد الإفريقى

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