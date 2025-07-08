19.8 % ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية خلال إبريل 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم "الثلاثاء" النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية إبريل 2025.

وأوضحت النشرة أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغـت 3.42 مليار دولار خلال شهر إبريل 2025 مقابل 3.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 9.5٪.

أهم المؤشرات

• الصــــادرات

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 19.8٪ حيث بلغـت 4.10 مليار دولار خلال شهر إبريل 2025 مقابل 3.43 مليار دولار لنفس الشهــر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها:

(منتجات البترول بنسبة 74.3٪، ملابس جاهزة بنسبه 24.7٪، أسمدة بنسبـة 18.4 %، عجائـن ومحضــرات غذائيــة متنوعـة بنسبـة 51.4٪).

وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر إبريـــل 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العام السابـق وأهمهـا ( الغــاز الطبيعي والــمسال بنسبــة 22.4 % ، بصل طـازج بنسبـة 8.4 %، مصنوعات من لدائن بنسبة 6.3 ٪، زيوت ودهون نباتية وحيوانية بنسبه 14.7 % ).

• الواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 4.4٪ حيـث بلغت 7.53 مليار دولار خلال شهر إبريل 2025 مقابـل 7.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبة 3.5 %، الغاز الطبيعي بنسبـة 79.1 %، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 0.04٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 6.9 %).

بينما انخفضت قيمــة واردات بعض السلــع خلال شهـر إبريـــل 2025 مقابـل مثيلتهــا لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا:( قمح بنسبة 37.5% ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبـة 10.8%، ذرة بنسبة 0.5% ، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.7%).