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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد حريق سنترال رمسيس .. مواعيد عمل البنوك الجديدة

مواعيد عمل البنوك
مواعيد عمل البنوك
رشا عوني

بعد أزمة حريق سنترال رمسيس وعطل الاتصالات والإنترنت وصعوبة سحب الأموال من ماكينات السحب الخاصة بالبنوك ، أعلن البنك المركزي اليوم قرارا بمد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا.

زيادة العمل بالبنوك لمدة ساعتين 

وقرر البنك المركزي المصري مد مواعيد العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور، وفقًا للتوزيع الجغرافي للفروع على مستوى الجمهورية بناء على رؤية كل بنك، وذلك حتى الساعة الخامسة مساءً، بدلًا من الساعة الثالثة عصرًا، وذلك خلال أيام العمل الرسمية (من الأحد إلى الخميس) اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، لحين صدور تعليمات أخرى.

مواعيد عمل البنوك 

مواعيد عمل البنوك الجديدة 
 

وفيما يتعلق بالفروع المتواجدة داخل (المراكز التجارية " المولات"، النوادي، الفنادق)، فسيجرى عليها التعليمات السارية على النحو التالي: -
-بالنسبة للفروع المتواجدة داخل المراكز التجارية" المولات" تكون مواعيد العمل بها من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً لتقديم كافة الخدمات المصرفية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت.
-أما بالنسبة للفروع المتواجدة بالمراكز التجارية" المولات" ولها باب على الشارع للتعامل مع الجمهور فتعمل حتى الساعة 5 مساءً خلال أيام العمل الرسمية فقط (من الأحد إلى الخميس).
-بالنسبة للفروع المتواجدة بداخل النوادي الرياضية والاجتماعية تكون مواعيد العمل بها حتى الساعة 8 مساءً لتقديم كافة الخدمات المصرفية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت للتعامل مع رواد النادي.
-أما بالنسبة للفروع المتواجدة بالنوادي ولها باب على الشارع للتعامل مع الجمهور فتعمل حتى الساعة 5 مساءً خلال أيام العمل الرسمية فقط (من الأحد إلى الخميس).
-بالنسبة للفروع المتواجدة بالفنادق تكون مواعيد العمل بها حتى الساعة 5 مساءً لتقديم كافة الخدمات المصرفية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت ويكون استبدال العملة بعد ذلك (5: 9 مساءً) في حالة طلب البنك ذلك.
-أما بالنسبة للفروع الملحقة بالفنادق ولها باب على الشارع للتعامل مع الجمهور فتعمل حتى الساعة 5 مساءً خلال أيام العمل الرسمية فقط (من الأحد إلى الخميس)، ويكون استبدال العملة بعد ذلك وفقًا للمواعيد المقررة.

زيادة السحب النقدي لـ500 ألف 

كما أعلن البنك المركزي اليوم زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من البنوك إلى 500 ألف جنيه بشكل مؤقت.

وقدم البنك الأهلي المصري، اعتذارا لعملائه علي تأثر بعض خدماته الرقمية أمس نظرا لحريق سنترال رمسيس.

وأوضح البنك، في رسالة مقتضبة له، انه يعمل على قدم وساق بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل إعادة جميع الخدمات إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.

وأعرب البنك عن شكره وتقديره لتفهم العملاء الكرام.

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