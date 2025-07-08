الحكومة تطمئن المواطنين بعد حريق سنترال رمسيس: كل البيانات مؤمنة بشكل كامل

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادات حادة لتغيب وزير الاتصالات عن جلسة البرلمان اليوم، بعد حادث حريق سنترال رمسيس.

وتساءل رئيس النواب، عقب إلقاء عدد من الأعضاء بيانات عاجلة هاجموا فيها الحكومة بعد حادث سنترال رمسيس: أين وزير الاتصالات؟!، متابعا: كان من المفترض أن يكون حاضرا تقديرا للمجلس وللرد على البيانات العاجلة.

وفي هذا الصدد رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن البيانات العاجلة لا تكون مدرجة بجدول أعمال مجلس النواب.

وأشار إلى أن وزير الاتصالات قطع زيارته الخارجية، وعاد إلى مصر، مشيرا إلى أنه توجه منذ الصباح الباكر لموقع حادث حريق سنترال رمسيس لمتابعة الأعمال، مشيرا إلى أنه قام كذلك بزيارة مصابي الحادث.





وتوجه محمود فوزي، بالتعازي باسمه واسم الحكومة، لأهالي وفيات حادث سنترال رمسيس.

وعرض الوزير، أمام جلسة النواب، تفاصيل الحادث، مشيدا بدور رجال الحماية المدنية في إخماد الحريق.



وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى ما تسبب فيه الحادث من خدمات الاتصالات والانترنت وغيرها من الخدمات المرتبطة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على استعادة العمل بشكل تدريجي.

وأكد الوزير، أن الحكومة تطمئن المواطنين بأن كافة البيانات مؤمنة بشكل كامل، ولا يوجد أي تخوف على بيانات المواطنين.



وأعلن وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن كافة الخدمات تعود بشكل جزئي، على كافة المستويات.

وقال: ليس صحيحا أن الجمهورية بالكامل تعتمد على سنترال رمسيس، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية للتأكد من الحالة الإنشائية للمبنى.



وأعلن أن الحكومة شكلت لجنة لمتابعة الحادث، مشيرا إلى أن النيابة أيضا تقوم بدورها في مباشرة التحقيقات.



وشن عدد من أعضاء مجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة بسبب تكرار الأزمات، وآخرها حريق سنترال رمسيس، الذي أصاب الدولة المصرية بالشلل التام.

بيانات عاجلة أمام النواب بعد حادث سنترال رمسيس

جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم إلقاء عدد من البيانات العاجلة، اتهمت الحكومة بالفشل في الأمن السيبراني، وغياب الرؤية في تأمين المعلومات المصرية.