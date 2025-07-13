قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم..فتح باب التقديم لوظائف خالية بديوان عام التنمية المحلية بالندب
بعد أزمة حقنة التخسيس .. إدوارد يكشف لأول مرة إصابته بالســ.رطان
السقا وأحمد فهمي.. كواليس مجنونة من فيلم أحمد وأحمد
«ربنا نجّاني».. آدم الشرقاوي يحكي تفاصيل صراعه مع المرض وتحوّله الجسدي والنفسي |فيديوجراف
«كباكا» يقترب من الرحيل.. والأهلي يدرس العروض البرتغالية والسعودية
«الأهلي حلم.. لكن اللعب أهم»|خالد عبدالفتاح يكشف كواليس انتقاله لسيراميكا كليوباترا: «عاوز فرصة»
أحمد موسى: موقف مصر برفض تهجير الفلسطينيين لأراضينا واضح وثابت.. ومنظمات الأمم المتحدة: نقص الوقود في غزة بلغ مستويات حرجة| أخبار التوك شو
محمود أبو الدهب: الزملكاوية «مرعوبين» من صفقات الأهلي
تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد
ناكر للجميل والأهلي صنع اسمه.. محمود أبوالدهب يفتح النار على وسام أبو علي
«الحاوي»: انتقال حامد حمدان للزمالك فرحة لشعب فلسطين.. وليس لأسرته فقط
الأهلي لا يُفرغ الأندية.. «أبوالدهب» يفتح النار على مصطفى يونس: تصريحاتك تصفية حسابات شخصية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. آخر فرصة للطعن على مرشحي مجلس الشيوخ أمام القضاء الإداري

اليوم.. آخر فرصة للطعن على مرشحي مجلس الشيوخ أمام القضاء الإداري
اليوم.. آخر فرصة للطعن على مرشحي مجلس الشيوخ أمام القضاء الإداري
إسلام دياب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن آخر اليوم لتلقي الطعون على أسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عقب إعلانهم ورموزهم الانتخابية بعد غلق أبواب تلقي طلبات الترشح، يكون اليوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025 أمام محاكم القضاء الإداري.

وأعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في تمام الساعة الثانية ظهر الخميس الماضي بكافة لجان تلقى الطلبات على مستوى الجمهورية وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة، تمهيداً لفحص طلبات الترشح وإعلان كشف أسماء المترشحين ورموزهم بكافة المقرات المحددة بالمحاكم الابتدائية.

وأضاف أن إجمالي عدد طلبات الترشح التي قدمت بلغ (٤٦٩) على النظام الفردي، وقائمة واحدة تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر على نظام القوائم بكل دائرة.


وتابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح، حيث تلقت صباح اليوم شكاوى من رؤساء أحزاب الوعى والمستقلين الجدد والريادة والاتحاد تفيد وجود معوقات في تقديم أوراق مرشحيهم بالإسكندرية، فتواصل سيادته على الفور مع القاضي رئيس لجنة تلقى أوراق الترشح بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، وتم إزالة أسباب الشكوى، وتمكين كل راغبي الترشح من تقديم الأوراق المطلوبة، خلال المدة المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات القضاء الإداري انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

عاجل .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم ..ترقبوها مجاناً هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

محمد شكري

الأهلي يضم محمد شكري رسميا لـ 5 مواسم

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

تقبل من 60%.. كليات ومعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025 اعرفها

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

ترشيحاتنا

بعد تألقها بدور ريحانة.. إشادات واسعة لسارة التونسي في "مملكة الحرير"

بعد تألقها بدور ريحانة.. إشادات واسعة لـ سارة التونسي في «مملكة الحرير»

رامي صبري

«نص حياتي مات معاه».. رامي صبري يُحيي الذكرى الرابعة لوفاة شقيقه بكلمات مؤثرة

نشرة الفن

نشرة الفن | أشرف زكي يكشف موعد ومكان عزاء الفنانة شروق .. محمد هنيدي يوضح حقيقة استئصال جزء من معدته

بالصور

إطلالة لافتة.. خيرية علي تخطف الأنظار بظهورها

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

على البحر .. مي سليم تستعرض رشاقتها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بسنت شوقي تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

فستان كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

حقن التخسيس والسرطان

بعد أزمة حقنة التخسيس .. إدوارد يكشف لأول مرة إصابته بالســ.رطان

أحمد فهمي وأحمد السقا

السقا وأحمد فهمي.. كواليس مجنونة من فيلم أحمد وأحمد

حرقوا افلام حسين صدقي

وصّى أولاده يحرقوا أفلامه.. القصة الكاملة لاعتزال حسين صدقي وموقفه من الفن |فيديوجراف

لمس شعر المرأة الأجنبية حرام

«لمس شعر الفنانات حرام» .. أشهر مُصفّف شعر يكشف كواليس قرار الاعتزال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد