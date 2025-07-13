اليوم.. آخر فرصة للطعن على مرشحي مجلس الشيوخ أمام القضاء الإداري

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن آخر اليوم لتلقي الطعون على أسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عقب إعلانهم ورموزهم الانتخابية بعد غلق أبواب تلقي طلبات الترشح، يكون اليوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025 أمام محاكم القضاء الإداري.

وأعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في تمام الساعة الثانية ظهر الخميس الماضي بكافة لجان تلقى الطلبات على مستوى الجمهورية وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة، تمهيداً لفحص طلبات الترشح وإعلان كشف أسماء المترشحين ورموزهم بكافة المقرات المحددة بالمحاكم الابتدائية.

وأضاف أن إجمالي عدد طلبات الترشح التي قدمت بلغ (٤٦٩) على النظام الفردي، وقائمة واحدة تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر على نظام القوائم بكل دائرة.



وتابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح، حيث تلقت صباح اليوم شكاوى من رؤساء أحزاب الوعى والمستقلين الجدد والريادة والاتحاد تفيد وجود معوقات في تقديم أوراق مرشحيهم بالإسكندرية، فتواصل سيادته على الفور مع القاضي رئيس لجنة تلقى أوراق الترشح بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، وتم إزالة أسباب الشكوى، وتمكين كل راغبي الترشح من تقديم الأوراق المطلوبة، خلال المدة المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.