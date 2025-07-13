%9.1 زيادة بقيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2023/2024

أصــــدر الجهـــاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصــاء اليـــوم الاحد الموافق 13 / 7 / 2025 " النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2023/2024 "

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل 375.1مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 343.8مليار جنيه عام2022/2023 بنسبة زيادة 9.1% نتيجة لارتفاع انشطه العقارات والتأجير لتصل الي 7.8 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 5.3 مليار جنيه عام 2022/2023بنسبة زيادة 48.0 % .

ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 887.0 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 641.9مليار جنيه عام 2023/2022 بنسبة زيادة 38.2% نتيجة لارتفاع أنشطة النقل والتخزين لتصل الي 494.5 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 321.1 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 54.0 % نتيجة لإضافة الهيئة القومية للانفاق لقطاع النقل والتخزين .

ارتفعت إيرادات النشاط الجاري لتصل الي 1749.2 مليار جنيه عام 2023/2024مقابل 1463.7 مليار جنيه عام 2022/2023بنسبة زيادة 19.5% نتيجة ارتفاع نشاط العقارات ليصل الي 52.8 مليار جنيه مقابل 28.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 84.8 % وارتفعت في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي ليصل إلي 998.9 مليار جنيه مقابل 847.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 17.9% .



ارتفعت قيمة الفائض القابل للتوزيع ليصل إلي 314.2 مليار جنيه عام 2023/2024مقابل 294.8 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 6.6% نتيجة ارتفاع (نشاط التخزين والدعم للنقل ) لارتفاع الفائض لدى الهيئة العامة لقناة السويس بنسبة زيادة 21.5% .



ارتفعت قيمـة الأصول المتداولة لتصل 8670.5 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 5476.8 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 58.3% نتيجة الارتفاع في كافة عناصرها (المخزون - مدينون - استثمارات ماليه - نقديه بالبنوك) .

ارتفعت قيمة الإعانات لتصل الي 520.6 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 452.9 مليار جنيه عام2022/2023 بنسبة زيادة 14.9% نتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية ( نشاط تجارة الجمله والتجزئة بنسبة زيادة قدرها 12.1% ونتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة المصرية للبترول نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي ) بنسبة زيادة 31.4 %.