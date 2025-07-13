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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

%9.1 زيادة بقيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2023/2024

الهيئات الاقتصادية
الهيئات الاقتصادية
آية الجارحي

 أصــــدر الجهـــاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصــاء اليـــوم   الاحد     الموافق   13 /    7 / 2025  " النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2023/2024 "    
   ومن أهم المؤشرات ما يلي:  

  ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل 375.1مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 343.8مليار جنيه عام2022/2023 بنسبة زيادة 9.1% نتيجة لارتفاع انشطه  العقارات والتأجير  لتصل الي 7.8 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 5.3 مليار جنيه عام 2022/2023بنسبة زيادة   48.0 % .

ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى          887.0 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 641.9مليار جنيه عام 2023/2022 بنسبة زيادة  38.2%  نتيجة لارتفاع أنشطة النقل والتخزين لتصل الي 494.5 مليار جنيه  عام 2023/2024 مقابل 321.1 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 54.0 % نتيجة لإضافة الهيئة القومية للانفاق  لقطاع النقل والتخزين .

ارتفعت إيرادات النشاط الجاري لتصل الي 1749.2   مليار جنيه عام 2023/2024مقابل 1463.7 مليار جنيه     عام 2022/2023بنسبة زيادة 19.5% نتيجة ارتفاع نشاط العقارات ليصل الي 52.8  مليار جنيه مقابل   28.6  مليار جنيه بنسبة زيادة 84.8 % وارتفعت  في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي ليصل إلي   998.9 مليار جنيه  مقابل 847.3  مليار جنيه  بنسبة    زيادة 17.9%  .
 

 ارتفعت قيمة الفائض القابل للتوزيع ليصل إلي       314.2 مليار جنيه عام 2023/2024مقابل 294.8    مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 6.6% نتيجة ارتفاع (نشاط التخزين والدعم للنقل ) لارتفاع الفائض لدى الهيئة العامة لقناة السويس بنسبة زيادة 21.5%  .


 ارتفعت قيمـة الأصول المتداولة لتصل 8670.5 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 5476.8 مليار جنيه  عام 2022/2023 بنسبة زيادة 58.3% نتيجة الارتفاع في كافة عناصرها (المخزون - مدينون - استثمارات ماليه - نقديه بالبنوك) .

 ارتفعت قيمة الإعانات لتصل الي 520.6 مليار جنيه        عام 2023/2024 مقابل 452.9 مليار جنيه عام2022/2023 بنسبة زيادة 14.9% نتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية ( نشاط تجارة الجمله والتجزئة  بنسبة زيادة قدرها 12.1% ونتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة المصرية للبترول نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي )  بنسبة زيادة 31.4 %.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المؤشرات المالية الهيئات الاقتصادية

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