أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط 59 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 17 في مجزرة بمنطقة السامر وسط المدينة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلا عن مصادر إسرائيلية رسمية، عن خطة لإنشاء ما يُطلق عليه "المدينة الإنسانية" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بتكلفة تتراوح بين 10 إلى 15 مليار شيكل، تتحمل إسرائيل الجزء الأكبر منها في المرحلة الأولى.

ووفقا للصحيفة، يتضمن المشروع إقامة معسكر ضخم من الخيام المجهزة لاستيعاب نحو نصف مليون نازح فلسطيني، في خطوة تهدف إلى منع عودتهم إلى شمال القطاع، ما أثار موجة من الانتقادات داخل الأوساط الأمنية والإنسانية في إسرائيل.