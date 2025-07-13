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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محلل: نتنياهو يتعمد إفشال مفاوضات غزة لتفادي محاكمات الفساد وأزمة 7 أكتوبر

الحرب في غزة
الحرب في غزة
رنا أشرف

في ظل تعثر المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى، كشفت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي يخطط لتنفيذ مناورة عسكرية واسعة في قلب مدينة غزة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة، التي وصفت بـ”الحاسمة”. 

وبينما تلوح القيادة الإسرائيلية بتوسيع العمليات وفرض طوق على دير البلح والمخيمات، تستمر الغارات الجوية والتحركات الميدانية في عدة محاور، ما يعكس استعدادًا لتصعيد جديد إذا فشلت جهود الوسطاء في تجاوز النقاط الخلافية.

وقال كمال ريان، المتخصص في الشؤون البرلمانية والرئاسية، إن الحكومة الإسرائيلية تبذل كل ما في وسعها لعرقلة التوصل إلى اتفاق نهائي مع حركة حماس بشأن إنهاء الحرب في غزة، وهو ما يظهر بوضوح من خلال السياسات التي تنتهجها على الأرض.

وأضاف ريان، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن “إسرائيل تسعى لفرض واقع جديد عبر محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، من خلال إقامة ما تسمى بـ’المنطقة الإنسانية’ في رفح، التي تخطط لحشر قرابة نصف مليون فلسطيني فيها داخل خيام، رغم الرفض الدولي القاطع والموقف المصري الواضح الرافض تمامًا لسياسات التهجير”.

وأضاف الحكومة الإسرائيلية، وبخاصة التيار اليميني المتطرف المسيطر عليها، مستمرة في ممارسة سياسات التجويع والعطش بحق سكان غزة، لدفعهم إلى النزوح القسري إما خارج القطاع أو نحو مناطق معينة تفرضها إسرائيل.

وأوضح ريان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعمد إفشال مسار المفاوضات، ويصر على شروط تعجيزية، أبرزها تحديد الهدنة بستين يومًا فقط، دون أي التزام بأن تؤدي هذه التهدئة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأشار إلى أن رفض نتنياهو لفكرة إنهاء الحرب نهائيًا نابع من أزماته الداخلية، سواء على خلفية الإخفاق في أحداث 7 أكتوبر أو بسبب ملفات الفساد المالي التي يلاحق فيها قضائيًا، مما يجعله يعتمد على إطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة.

كما أكد ريان أن اليمين الإسرائيلي المتطرف، وعلى رأسه بن غفير وسموتريتش، يمارس ضغوطًا على الحكومة لرفض حتى المقترحات المتعلقة بهدنة مؤقتة، بل ويعارضون أي خرائط إعادة انتشار إسرائيلية لا تضمن استمرار السيطرة العسكرية على 75% من غزة.
 

وشدد على أن التعنت الإسرائيلي الواضح يبرهن على غياب النية الحقيقية للوصول إلى تسوية أو تهدئة، حتى تلك التي تطرحها الأطراف العربية بوساطة دولية.

وتابع إذا لم تنجح الجهود الحالية للمفاوضات، فإن المنطقة ستظل عرضة لمزيد من التوتر والتصعيد، وستكون إسرائيل من أبرز الخاسرين، سواء على المستوى الاقتصادي أو نتيجة اتساع رقعة رفض التجنيد بين فئات الشباب.
 

وأشار إلى أن الساعات القادمة قد تشهد ضغوطًا جديدة من الوسطاء الدوليين على إسرائيل لتقديم خرائط انسحاب حقيقية، والقبول بهدنة تمهد لاتفاق شامل يوقف الحرب.

واختتم ريان تصريحاته بالتأكيد على أن “الأمل معقود على نجاح جهود الوسطاء في فرض تهدئة مؤقتة تمتد لـ60 يومًا، تمهيدًا لمفاوضات جادة تؤدي إلى حل نهائي وشامل، يرتكز على قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

غزة الحرب الإسرائيلية الفلسطينية فلسطين تبادل الأسرى الجيش الإسرائيلي دير البلح

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