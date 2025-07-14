قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
ترامب يتوقع تسوية قريبة في غزة رغم تعثر مفاوضات الدوحة
استعدادات مكثفة لموعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2025
الاتصالات تحسم موقف شكاوى المواطنين لدى خدمة العملاء أثناء انقطاع الخدمات
أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
القومية للأنفاق توفر وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي
دعاء الفجر.. ردده وانتظر مفاتيح الخير من الله
بعد غضب الجماهير.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي
100 قتـ.يل ومصاب.. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات السويداء السورية
وزير العمل يلتقي "يزاكي مصر": استثمارات 30 مليون يورو و3500 فرصة عمل جديدة
ما ضوابط تنظيم المباريات الدولية داخل مصر وفق القانون الجديد؟
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بالسوق المصرية اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يمكن للسحر أن يعطل الزواج؟.. عالم بالأزهر يجيب

هل يمكن للسحر أن يعطل الزواج
هل يمكن للسحر أن يعطل الزواج
شيماء جمال

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر سؤالا تقول صاحبته: لقد بلغت من السن خمسا وثلاثين سنة ولم أتزوج بعد لأنه كلما تقدم لخطبتي شاب لم يحدث نصيب ،وذات مرة تمت الخطبة بل وعقد القرآن ،وفجأة وبدون مقدمات لم يتم الزواج وجاءت الحزينة تفرح فلم تجد لها مطرحا ،فهل صحيح أن أحدا قام بعمل سحر لي بعدم تيسير أمر الزواج؟.

وقال فى إجابته عن السؤال إن الله قال في القرآن الكريم :(وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ).

وجاء فى كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فا تقوا الله واجملوا في الطلب).

ونوه عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن الله قال في القرآن مطمئنا كل إنسان خاصة من كانت له حاجة يطلبها ،ومصلحة ينشدها :(إنا كل شيء خلقناه بقدر).

وقال سبحانه :(الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار).

وقال وهو أصدق قائل: (ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم).

ووجه كلامه للسائلة قائلا: تفكيرك أيتها الابنة في الزواج بفتى الأحلام أمر طبعي، وشيء بدهي حيث إنه من الطبيعي أن تفكر كل فتاة في الزواج بمن ترغبه ،لكن ينبغي ألا يأخذ هذا التفكير أكثر من حجمه فيكون شغلك الشاغل، وهمك الأوحد الذي تنامين وتستيقظين عليه وتحبطين وتيأسين وتقنطين إذا لم يأت كما تريدين ،وفي الوقت الذي ترغبين فإن الأمور كلها ومنها الزواج تجري بمقادير ،ليس ذلك في علمي ولا علمك ولا في علم أي مخلوق ،ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا بل ذلك في علم من قال عن نفسه :(قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ).

هل يتسبب السحر بتأخير الزواج

وتابع أما بخصوص واقعة السؤال فإن نسبة تأخير الزواج ،ومرده إلى شيء آخر غير علم الله وإذنه ،وإرادته ومشيئته أمر مخالف لما جاء في الشرع الحكيم.

فلا داعي لليأس والإحباط ،ولا داعي للاعتقاد والركون إلى هذه الأوهام فإن الركون إليها والاعتقاد فيها حرام.

ولفت الى أن السحر وإن كان حقيقة جاء بها القرآن إلا أن الساحر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يستطيع بسحره أن يمنع أمرا أراده ،وقضى به الإله ألم يقل الله في القرآن: (وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله).

ونصحها بالصبر والصلاة ،وذكر الله وقراءة القرآن وخاصة الإخلاص والمعوذتين ،وآية الكرسي وعليكي بترديد بعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ،ومنها (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) ثلاث مرات ومنها (أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامه ) ثلاث مرات أيضا وعليكي أن تكثري من صلاة ركعتين بنية قضاء الحاجة.

واضاف: وعليكى الاعتصام بالله والالتجاء إليه وتقواه حيث قال بشأن ذلك الله: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ).

هل يتسبب السحر بتأخير الزواج تأخير الزواج السحر هل يمكن للسحر أن يعطل الزواج عطية لاشين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات

مدبولي

يصل إلى 13800 جنيه.. جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا

ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا

شاليمار شبرتلي

فنانة السبب.. أول تعليق لـ شاليمار شربتلي على واقعة شجار الساحل الشمالي

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

هل شقتك منهم؟.. هذه الوحدات سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام قانون الإيجار القديم

هل شقتك منهم؟.. هذه الوحدات سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام قانون الإيجار القديم

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية الشتوي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية الشتوي .. جهز ساعتك

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

فيديو

رد حلا شيحة

رد حلا شيحة على إشاعة وصف زواجها بالأسوأ في حياتها

كواليس خلاف ميدو وحسن شحاتة

بعد سنين من السكوت.. كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن خناقة ميدو مع والده

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد