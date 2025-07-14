هل يمكن للسحر أن يعطل الزواج؟.. عالم بالأزهر يجيب

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر سؤالا تقول صاحبته: لقد بلغت من السن خمسا وثلاثين سنة ولم أتزوج بعد لأنه كلما تقدم لخطبتي شاب لم يحدث نصيب ،وذات مرة تمت الخطبة بل وعقد القرآن ،وفجأة وبدون مقدمات لم يتم الزواج وجاءت الحزينة تفرح فلم تجد لها مطرحا ،فهل صحيح أن أحدا قام بعمل سحر لي بعدم تيسير أمر الزواج؟.

وقال فى إجابته عن السؤال إن الله قال في القرآن الكريم :(وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ).

وجاء فى كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فا تقوا الله واجملوا في الطلب).

ونوه عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن الله قال في القرآن مطمئنا كل إنسان خاصة من كانت له حاجة يطلبها ،ومصلحة ينشدها :(إنا كل شيء خلقناه بقدر).

وقال سبحانه :(الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار).

وقال وهو أصدق قائل: (ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم).

ووجه كلامه للسائلة قائلا: تفكيرك أيتها الابنة في الزواج بفتى الأحلام أمر طبعي، وشيء بدهي حيث إنه من الطبيعي أن تفكر كل فتاة في الزواج بمن ترغبه ،لكن ينبغي ألا يأخذ هذا التفكير أكثر من حجمه فيكون شغلك الشاغل، وهمك الأوحد الذي تنامين وتستيقظين عليه وتحبطين وتيأسين وتقنطين إذا لم يأت كما تريدين ،وفي الوقت الذي ترغبين فإن الأمور كلها ومنها الزواج تجري بمقادير ،ليس ذلك في علمي ولا علمك ولا في علم أي مخلوق ،ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا بل ذلك في علم من قال عن نفسه :(قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ).

هل يتسبب السحر بتأخير الزواج

وتابع أما بخصوص واقعة السؤال فإن نسبة تأخير الزواج ،ومرده إلى شيء آخر غير علم الله وإذنه ،وإرادته ومشيئته أمر مخالف لما جاء في الشرع الحكيم.

فلا داعي لليأس والإحباط ،ولا داعي للاعتقاد والركون إلى هذه الأوهام فإن الركون إليها والاعتقاد فيها حرام.

ولفت الى أن السحر وإن كان حقيقة جاء بها القرآن إلا أن الساحر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يستطيع بسحره أن يمنع أمرا أراده ،وقضى به الإله ألم يقل الله في القرآن: (وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله).

ونصحها بالصبر والصلاة ،وذكر الله وقراءة القرآن وخاصة الإخلاص والمعوذتين ،وآية الكرسي وعليكي بترديد بعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ،ومنها (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) ثلاث مرات ومنها (أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامه ) ثلاث مرات أيضا وعليكي أن تكثري من صلاة ركعتين بنية قضاء الحاجة.

واضاف: وعليكى الاعتصام بالله والالتجاء إليه وتقواه حيث قال بشأن ذلك الله: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ).