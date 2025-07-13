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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية: 7 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري خلال أبريل 2025

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
علياء فوزى

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن نمو أقساط التأمين التجاري، في مصر بنسبة 20.4% خلال شهر أبريل 2025.

وبلغت قيمة أقساط التأمين التجاري نحو 7 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025، مقابل 5.8 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2024، بمعدل نمو 20.4%.

وزادت أقساط التأمين التكافلي بنحو 37.9%، لتسجل 1 مليار  جنيه خلال أبريل 2025، مقارنة بـ 759 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات في مصر بنسبة 22.4%، خلال شهر أبريل 2025، وذلك على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 8 مليار جنيه خلال أبريل الماضي، مقابل 6.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024 بنمو 22.4%.

الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 4.5 مليار جنيه خلال شهر أبريل من العام 2025، مقارنة 3.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024  بنمو 31.5%.

الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 3.5 مليار جنيه في أبريل  2025، مقارنة بـ 3.1 مليارات جنيه في شهر أبريل 2024، بنمو 12.5%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

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