ما حكم استخدام مزيلات العرق ذات الرائحة للنساء؟.. أمينة الإفتاء تجيب

أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده: "هل ينفع نستخدم مزيلات العرق اللي فيها ريحة للسيدات خصوصًا مع دخول فصل الصيف؟".

وقالت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنظفوا فإن ديننا نظيف"، فالإسلام يحث على النظافة والطهارة في كل شيء.

حكم استخدام النساء مزيلات العرق ذات الرائحة

وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أن مزيلات العرق من وسائل النظافة، ولا يصح أن يخرج المسلم بين الناس وله رائحة كريهة، أما بالنسبة للمرأة، فالأصل أنها لا تتطيب بقصد التطيب أو الإغراء.

وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء "إذا وضعت المرأة مزيل العرق الذي له رائحة لكنها غير نفاذة ولا بقصد التزين أو الإغراء، فلا حرج في استخدامه بغرض إزالة الرائحة الكريهة فقط".

وأكدت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أن القصد والنية هما الأساس، فإذا كانت النية هي النظافة ورفع الرائحة غير المستحبة، فلا مانع شرعًا من استخدام هذه المنتجات