البيت الأبيض: رسوم ترامب ستُطبق في حال لم يحصل على اتفاقات جيدة

بعد فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول خلال الأسبوع، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفنهاسيت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اطلع على بعض المقترحات لاتفاقات تجارية ويعتقد أنه يتعين أن تكون أفضل من ذلك.



وأضاف هاسيت أن ترامب سيمضي قدماً في تطبيق الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على المكسيك والاتحادالأوروبي ودول أخرى في حال عدم تقديم مقترحات أفضل.





وذكر هاسيت في تصريحات لشبكة إيه.بي.سي "حسناً، هذه الرسوم الجمركية ستطبق حقاً إذا لم يتلق الرئيس اتفاقات يعتقد أنها جيدة بما فيه الكفاية"، وفق "رويترز".



وتابع "لكن كما تعلمون، المحادثات مستمرة وسنرى كيف ستنتهي الأمور".



وقال هاسيت إن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تبلغ 50% على البضائع القادمة من البرازيل يعكس إحباط ترامب منتصرفات الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية وكذلك من مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة.



وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية والمكسيكية سترتفع إلى 30% اعتباراً من الأول من أغسطس.

في رسالة بعث بها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال ترامب: "ابتداءً من 1 أغسطس 2025، سنفرض على الاتحاد الأوروبي تعرفة جمركية بنسبة 30% فقط على منتجات الاتحاد الأوروبي المرسلة إلى الولاياتالمتحدة، منفصلة عن جميع التعرفات القطاعية".