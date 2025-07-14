تمريرات ذهبية.. قائمة أفضل صانعي الأهداف في كأس العالم للأندية

في بطولة تعتمد على الحسم والفعالية، لم يكن التألق محصورًا فقط في من سجلوا الأهداف، بل برز عدد من النجوم بدورهم الحاسم في خلق الفرص وصناعة اللحظات الحاسمة، ليؤكدوا أن التمريرة الحاسمة لا تقل أهمية عن الهدف ذاته في مشوار التتويج.
إنزو فيرنانديز يتصدر
تربع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب وسط تشيلسي، على قمة قائمة أفضل صانعي الأهداف في كأس العالم للأندية 2025، بعدما صنع 3 أهداف خلال مشوار فريقه نحو اللقب، ليؤكد مكانته كلاعب محوري في منظومة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.
شهدت القائمة وجود عدد كبير من اللاعبين برصيد تمريرتين حاسمتين لكل منهم، وهو ما يعكس الطابع الجماعي للبطولة هذا العام، وأبرز هؤلاء:
- أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)
- ترينت ألكسندر أرنولد (ريال مدريد)
- أردا جولر (ريال مدريد)
- فيتينيا (باريس سان جيرمان)
ماركوس أكونيا، نكريم أديمي، جورجينيو، ألبرتو كوستا، خفيتشا كفاراتسخيليا، وغيرهم.
القائمة الكاملة لصانعي الأهداف في كأس العالم للأندية:
3 تمريرات حاسمة
- إنزو فيرنانديز
2 تمريرة حاسمة لكل لاعب
- ماركوس أكونيا
- نكريم أديمي
- ترينت ألكسندر أرنولد
- ألبرتو كوستا
- أردا جولر
- جورجينيو
- أوركون كوكو
- خفيتشا كفاراتسخيليا
- روبن نيفيز
- مايكل أوليز
- جونزالو بلاتا
- ريتشارد ريوس
- كيفرين تورام
- أوليفر توريس
- فيتينيا
- أشرف حكيمي
- برادلي باركولا