تمريرات ذهبية.. قائمة أفضل صانعي الأهداف في كأس العالم للأندية

في بطولة تعتمد على الحسم والفعالية، لم يكن التألق محصورًا فقط في من سجلوا الأهداف، بل برز عدد من النجوم بدورهم الحاسم في خلق الفرص وصناعة اللحظات الحاسمة، ليؤكدوا أن التمريرة الحاسمة لا تقل أهمية عن الهدف ذاته في مشوار التتويج.

إنزو فيرنانديز يتصدر

تربع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، لاعب وسط تشيلسي، على قمة قائمة أفضل صانعي الأهداف في كأس العالم للأندية 2025، بعدما صنع 3 أهداف خلال مشوار فريقه نحو اللقب، ليؤكد مكانته كلاعب محوري في منظومة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

شهدت القائمة وجود عدد كبير من اللاعبين برصيد تمريرتين حاسمتين لكل منهم، وهو ما يعكس الطابع الجماعي للبطولة هذا العام، وأبرز هؤلاء:

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

(باريس سان جيرمان) ترينت ألكسندر أرنولد (ريال مدريد)

(ريال مدريد) أردا جولر (ريال مدريد)

(ريال مدريد) فيتينيا (باريس سان جيرمان)

ماركوس أكونيا، نكريم أديمي، جورجينيو، ألبرتو كوستا، خفيتشا كفاراتسخيليا، وغيرهم.

القائمة الكاملة لصانعي الأهداف في كأس العالم للأندية:

3 تمريرات حاسمة

إنزو فيرنانديز

2 تمريرة حاسمة لكل لاعب