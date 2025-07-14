قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأم تفجر مفاجآت.. نفاصيل حديدة في قضية مصرية سقطت من شرفة منزلها بالأردن
بعد تجديد حبسه.. قصة مقـ.ـتل سيدة على يد طليقها المستشار السابق
بالأسماء.. ننشر الحركة القضائية بـ محكمة النقض
أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا
عمرو ناصر: انتقالي للزمالك خطوة فارقة.. وأعد الجماهير ببذل كل ما لديّ
أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني
شهادة البكالوريا.. من يحدد شروط إعادة الامتحان لطلبة النظام الجديد؟
أكثر من 70% .. الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025
البنك الأهلي يعسكر في برج العرب استعدادا للموسم الجديد
إمام مسجد زين العابدين: الشهامة خُلق قرآني والإسلام جعلها طريقا للجنة
حزب الجبهة الوطنية: الشعب يحرص دائما على المشاركة في انتخابات الشيوخ
أحمد موسي: مصر طرف أصيل ورئيسي في ملف غز ة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسرائيل تدمر دبابات الجيش السوري.. ماذا يحدث في السويداء

إسرائيل
إسرائيل
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الطيران الإسرائيلي يحلق فوق سوريا، مشيرًا إلى أن ما يحدث هناك كان من الممكن أن يحدث في مصر، وأن ما يجرى في السويداء من فوضى ومليشيات وسلاح في الشوارع كان من الممكن أن يحدث في مصر، لولا وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد العظيم الذي أنقذ البلاد.

وقال الإعلامي أحمد موسى ، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الجيش السوري في السويداء تعرض للاعتداء، وتم اختطاف الجنود، وقتل عناصر الشرطة، مضيفًا أن جميع الدبابات التي دخلت السويداء دمرتها إسرائيل باستخدام الطيران قبل تدخل القوات السورية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن إسرائيل استباحت الأراضي السورية بشكل كامل، وأن ما يجري جزء من مخطط مدروس حيث "لكل طرف دور محدد"، مشيرًا إلى أن سوريا لم تطلق رصاصة واحدة ردًا على هذه الاعتداءات.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى ،أن وجود المليشيات في الشوارع يعيد إلى الأذهان ما كان يخطط له حازم أبو إسماعيل وخيرت الشاطر في مصر، مؤكدًا أن هذا السيناريو كان مطروحًا منذ سنوات.

وأشار إلى أن أن تقسيم الدول هو هدف رئيسي ضمن مخطط 2011 الذي لا يزال يُنفذ حتى اليوم، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

واختتم أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقف في مواجهة هذه المخططات في المنطقة، ولذلك تُستهدف بشكل مكثف، مشددًا على أن مصر ترفض مخططات التهجير بشكل قاطع، ولو استجابت للشائعات والأكاذيب، لارتفع سقف الهجوم عليها إلى مستويات أكبر.

على مسئوليتي عبد الفتاح السيسي سوريا الإعلامي أحمد موسى الطيران الإسرائيلي السويداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي.. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

الدبلومات الفنية 2025

لطلاب الدبلومات الفنية 2025 .. شروط القبول بالكليات والمعاهد

حديقة الحيوان

بعد الإعلان عن موعد افتتاحها رسميا.. مفاجآت فى تطوير حديقة الحيوان

ترشيحاتنا

القلب

تجنبها فورا.. عادة ليلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

الحمل

بعد 19 سنة إحباط.. كيف ساعد الذكاء الاصطناعي العلماء في علاج العقم

الفراخ المقرمشة

بأقل تكلفة .. طريقة عمل الفراخ البروستد كالمطاعم

بالصور

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني

انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"

ثلاثي الهلال يتألق في التشكيلة المثالية لمونديال الأندية 2025

نادي الهلال السعودي
نادي الهلال السعودي
نادي الهلال السعودي

احمي بيتك من الكارثة.. 6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي
6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي
6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

فيديو

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

المزيد