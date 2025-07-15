أفضل دعاء لطرد الشيطان واسترجاع التركيز في الصلاة.. يأتي السرحان في أثناء الصلاة على رأس المشكلات التي يعاني منها عدد كبير من المصلين، وقد يظن البعض أن صلاته باطلة في حين أن هذه المشكلة تحرم المصلي من الخشوع في الصلاة، وفي السطور التالية نتعرف على روشتة علاج السرحان في الصلاة وكذلك دعاء طرد وساوس الشيطان في الصلاة .

كيفية استعادة التركيز في الصلاة

وفي السياق، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة له، أنه للتركيز في الصلاة، لابد من المبادرة إليها في أول الوقت، والبُعد عن أي انشغال يُلهي عن الخشوع، وإنهاء كل احتياجات الحياة.

وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على ضرورة تفريغ الذهن خلال الصلاة من مشاكل وهموم الدنيا فهي التي تخرج المصلي عن الخشوع في الصلاة، ناصحًا بتخصيص مكان للصلاة فيه عزلة، منوها بأنه لذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حثنا على الصلاة في جماعة، حتى تجتمع فيها الهمة ويكون فيها جو إيماني وروحاني.

وحذر أمين الفتوى في دار الإفتاء من أنه إذا حدثت وسوسة أثناء الصلاة فعلى المصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد ورد في حديث عن سيدنا النبي إن هناك شيطانا يُدعى "خنزب" هو من يوسوس للناس في الصلاة ويمكن طرده بالاستعاذة بالله منه.

دعاء لطرد وساوس الشيطان

ويعد أقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان سواء في الصلاة أو غيرها هو أن يكون بالاستعاذة لما روي من أحد الصّحابة رضي الله عنهم عندما شكا للنبي صلّى الله عليه وسلّم من أنّ الشيطان حال بينه وبين صلاته، حتّى ما عاد يعرف ما قرأ فيها؛ فأرشده الرسول صلّى الله عليه وسلّم-، وقال له: «ذاك شيطانٌ يُقالُ له خَنزَبٌ، فإذا أحسستَه فتعوَّذْ بالله منه، واتفُل على يسارِك ثلاثًاۚ».

شيطان الصلاة خنزب

شيطان الصلاة خنزب ورد عن عُثْمَانَ بْن أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه أنه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ،. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ» قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي.