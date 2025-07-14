لا تصح بدونها.. أمين الإفتاء يحدد 4 شروط لصحة الصلاة

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن شروط صحة الصلاة التي لا تصح العبادة بدونها، موضحًا أن هناك أمورا لابد من توافرها للصلاة، وهي إما أركان أو شروط صحة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، الفرق بين الركن وشرط الصحة في الصلاة، قائلًا: «الركن جزء من ماهية العبادة نفسها كالسجود والركوع، أما الشرط فهو أمر خارج عن الماهية، لكنه لا تصح العبادة بدونه، مثل الطهارة واستقبال القبلة ودخول الوقت».

وتابع أن أبرز هذه الشروط «استقبال القبلة، ودخول الوقت، والطهارة، بأن يكون الإنسان خاليًا من الحدثين: الحدث الأكبر والحدث الأصغر».

ما هي أنواع الطهارة؟

وحول أنواع الطهارة، أوضح أمين الفتوى: «الطهارة نوعان: حكميّة، وهي الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وحسية، وهي إزالة النجاسة الظاهرة عن البدن أو الثياب. مثل الدم المسفوح أو أي نجاسة من السبيلين، وهذه لا بد من إزالتها قبل الصلاة».

وأضاف أن «الحدث الأكبر مثل الجنابة أو الحيض أو النفاس، ويشترط له الغُسل الكامل، بسيلان الماء على جميع البدن، مع المضمضة والاستنشاق على الراجح. أما الحدث الأصغر، فهو ما يوجب الوضوء فقط، كخروج الريح أو البول أو النوم، وكلها من نواقض الوضوء».