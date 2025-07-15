منتدى سلامة الغذاء يؤكد التزام مصر بمنظومة رقابية علمية وتكامل مؤسسي

شارك المهندس محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، في فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي المصري لسلامة الغذاء، والذي نظمته الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية والجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية لعام 2025.

شهد المنتدى حضورًا رفيع المستوى من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، حيث شارك في الجلسة الافتتاحية كل من خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والبروفيسور صمويل جودفروا، رئيس الاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية، وطارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

ويأتي هذا المنتدى تأكيدًا على التزام مصر، ممثلة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتبني نهج تشاركي في إيجاد حلول فعالة ومستدامة لقضايا سلامة الغذاء، انطلاقًا من مبدأ أن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة. كما يعكس المنتدى حرص مصر على تحديث نظام الرقابة الغذائية عبر توظيف التقدم العلمي كدعامة رئيسية للابتكار وتطوير قطاعي الأغذية والزراعة.

ويتماشى هذا الحدث مع التوجهات الوطنية التي يجسدها دعم القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتشجيع تكامل الجهود لمواجهة تحديات الأمن الغذائي على الصعيدين المحلي والأفريقي، بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والموثوقية في سلاسل الإمداد الغذائي.

وتأتي فعاليات المنتدى متسقة مع أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء 2023–2026، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الهيئة كجهة رقابية رائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر تبني منهج علمي في تطوير برامج رقابية فعالة، وحماية صحة المستهلك، ودعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية على المستويين المحلي والدولي.