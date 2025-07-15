قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مخدرات ب20 مليون جنيه.. الداخلية تداهم بؤر إجرامية شديدة الخطورة
البنك المركزي يقرر العودة إلى الحد الأقصى السابق للسحب بقيمة 250 ألف جنيه
بشرى للمعلمين.. التعليم والتنظيم والإدارة يبحثان تطبيق قوائم انتظار للمتقدمين في مسابقات التعيين
هيئة الدواء : سحب 17 مليون عبوة دوائية منتهية الصلاحية
مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع في القليوبية
تعرف على قائمة الأهلي النهائية للموسم الجديد
قوائم انتظار.. بشرى سارة للمتقدمين لمسابقات وظائف المعلمين
صدى البلد يكشف تفاصيل الأزمات الثلاث بالأهلي
ضربة جديدة في غزة| كمين محكم يستهدف جنود الاحتلال.. ما حصيلة الخسائر؟
الدفاع الجوي الروسي: تدمير 55 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
ننشر تفاصيل توقيع بروتوكول استقبال طلاب معهد الكوزن المصري الياباني بمركز مصلحة الكفاية الإنتاجية
أسعار الذهب اليوم في مصر |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بشرى للمعلمين.. التعليم والتنظيم والإدارة يبحثان تطبيق قوائم انتظار للمتقدمين في مسابقات التعيين

محمد عبد اللطيف
محمد عبد اللطيف
آية الجارحي

استقبل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الاجراءات المتعلقة بتنفيذ مسابقات شغل وظائف معلم مساعد، وتعزيز التعاون بين الجانبين في هذا الملف الحيوي.

وخلال اللقاء، عرض المهندس حاتم نبيل مقترح الجهاز بإعداد قوائم انتظار من المعلمين المتقدمين الذين اجتازوا بنجاح الامتحان الإلكتروني الذي ينفذه الجهاز، ولكن لم تشملهم أعداد التعيين المطلوبة بسبب ترتيبهم الذي جاء بعد العدد المستهدف في كل محافظة، على أن تكون مدة كل قائمة انتظار عام يبدأ منذ إعلان نتيجة الامتحان الإلكتروني، ويتيح هذا المقترح إمكانية الاستعانة بهم لاحقًا، وفق ترتيبهم النهائي، في حال عدم اجتياز أحد المتقدمين الناجحين لباقي الاختبارات والتدريبات التي تلي مرحلة الامتحان الإلكتروني بالجهاز، في إطار نفس المسابقة.

وقد أشاد السيد الوزير محمد عبد اللطيف بالمقترح، مؤكدًا أهميته في تحقيق الاستفادة المثلى من الكفاءات المتقدمة، وتوفير الوقت والجهد اللازمين لإجراء مسابقات جديدة عند ظهور احتياجات إضافية أو شواغر نتيجة عدم استكمال أحد المجتازين لإجراءات التعيين، كما أثنى الوزير على الطفرة التي حققها المهندس حاتم نبيل في ملف المسابقات، وخاصة فيما يتعلق بالسرعة المنضبطة التي تراعي أعلى معايير الدقة، والتي أصبحت تميز آليات التوظيف واختيار أفضل العناصر المؤهلة للعمل داخل المنظومة التعليمية.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على استقرار العملية التعليمية، وسعي الوزارة لتلبية احتياجاتها من المعلمين بكفاءة وفي الوقت المناسب، خاصة في المحافظات التي تحتاج التخصصات المختلفة.

ومن جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الجهاز على تعزيز كفاءة التوظيف في القطاع الحكومي، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة بالكفاءات الجاهزة لشغل الوظائف، وذلك ضمن منظومة المسابقات المركزية، حيث إن جميع عمليات التوظيف للداخلين الجدد بالجهاز الإداري للدولة تتم وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، مع الالتزام الكامل بالشفافية والانضباط والعدالة.

وفي إطار الحرص على تحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية، أعلن المهندس حاتم نبيل، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تطبيق هذا المقترح اعتبارًا من نتيجة مسابقة معلم مساعد (مادة الرياضيات)، ليشمل المجتازين للامتحان الإلكتروني ممن لم يُرشحوا للتعيين في محافظاتهم إما لاكتمال العدد المطلوب بها أو لعدم اختيارهم العمل في محافظات أخرى، موضحًا أن الجهاز سيعلن على موقع بوابة الوظائف الحكومية وفي وسائل الإعلام عن العدد الذي سيحتاجه من قائمة الانتظار في حال اللجوء إلى هذا الاجراء، موضحاً أن كل مسابقة لها قائمة الانتظار المرتبطة بها.

محمد عبداللطيف حاتم نبيل العاصمة الإدارية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

حادث كوبري القبة

أتوبيس نقل جماعي يصطدم بـ معرض سيارات في حدائق القبة

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

لا تخرج صباحًا دون حذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية

لا تخرج صباحًا دون حذر.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 في مصر

سكن لكل المصريين 7

يبدأ من 25 ألف جنيه.. مقدم شقق سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل

الحادث بالغربية

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بترعة بالغربية.. صور

ترشيحاتنا

ارشيفي

السفارة الأمريكية تمنع موظفيها وعائلاتهم من السفر لمناطق بإسرائيل والقدس والضفة

بريكس

"ذا جارديان" تشيد بظهور "بريكس" ككتلة تسعى للاستقلالية بعيدا عن هيمنة الغرب

المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

بالصور

التهاب السحايا مضاعفاته قد تكون قاتلة.. تعرف على أعراضه

التهاب السحايا مضاعفاته قد تكون قاتلة..تعرف على أعراضه
التهاب السحايا مضاعفاته قد تكون قاتلة..تعرف على أعراضه
التهاب السحايا مضاعفاته قد تكون قاتلة..تعرف على أعراضه

كلوب ساندوتش الدجاج بثلاث طبقات غنية ونكهة لا تقاوم

طريقة عمل كلوب ساندوتش الدجاج
طريقة عمل كلوب ساندوتش الدجاج
طريقة عمل كلوب ساندوتش الدجاج

أمل جديد في انخفاض أسعار السيارات الكهربائية بسبب هذه البطارية

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

نشرة المرأة والمنوعات| 3 أبراج حياتها هتتغير للأفضل قريبا.. أنت منهم؟| أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني.. القصة الكاملة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

نادية السيد واية حبيب

بعد خبر عودتها.. نادية السيد تدعو آية حبيب لـ فيديو مشترك

الفنان أحمد وفيق

الفنان أحمد وفيق: الريبرتوار مهم.. لكننا مش هنعيش عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد