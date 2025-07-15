دعاء من 6 كلمات واظب عليه النبي واكتشف الطب أهميته

دعاء ثبات القلب على الدين، والإيمان بالله هو التصديق بموعود الله واطمئنان القلب والجوارح والإيمان يجب أن يكون بالله اولًا لأنه هو الخالق والرازق والمانع والنافع والضار وبيده ملكوت كل شئ والإيمان بالأنبياء والرسل والملائكة والجنة والنار والبعث وبالقدر خيره وشره والإيمان بالغيب وبما أخبر الله عز وجل، وعلى الإنسان المسلم أن يردد دائماً الأدعية المستجابة التي تزيد الإيمان وتقرب العبد من ربه وبها يبتعد عن السيئات والمعاصي، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء ثبات القلب على الدين.

6 كلمات كانت جُل دعاء النبي

"يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك".

فعن شهر بن حوشب انه قال قُلتُ لأمِّ سلمةَ : يا أمَّ المؤمنينَ ما كانَ أَكْثرُ دعاءِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا كانَ عندَكِ ؟ قالَت : كانَ أَكْثرُ دعائِهِ : يا مُقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ قالَت : فقُلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ما أكثرُ دعاءكَ يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ ؟ قالَ : يا أمَّ سلمةَ إنَّهُ لَيسَ آدميٌّ إلَّا وقلبُهُ بينَ أصبُعَيْنِ من أصابعِ اللَّهِ ، فمَن شاءَ أقامَ ، ومن شاءَ أزاغَ فتلا معاذٌ (( رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا)).

وقالوا ان الدعاء فيه بيانُ أنَّ جميعَ قُلوبِ بَني آدمَ بيَدِ اللهِ تعالى إنْ شاء هَداها، وإن شاء أزاغَها.

فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء في الصباح والمساء، رغم ان قبيه ثابت على الدين إلا أنه كان غرضها ان يعلمه لنا عندما يحدث حدث مفاجئ تهز الثوابت وتؤثر على حياتنا، فمن كثرة قولها أصبحت راكزة في الخيال والروح، وقال أطباء علم النفس إن هذا هو الحل الوحيد لتثبيت القلب حتى حين تأتي المصيبة لا يهتز الإنسان وتنهار كل قيمه.

دعاء ثبات القلب على الدين

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًَا سَلِيمًَا، وَلِسَانًَا صَادِقًَا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ .

أفضل أدعية النبي

1-اللهم رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ” متفق عليه .

2- “اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم” متفق عليه.

3- “اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات” متفق عليه .

4- “اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء” متفق عليه.

5- “اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر” رواه مسلم.

6- “اللهم إني أسألك الهدى، والتقى،والعفاف، والغنى” رواه مسلم.

7- “اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل،والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها” .رواه مسلم.