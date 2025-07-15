نيفين مختار: لا يجوز إطالة الدعاء في الركوع أو أثناء الإمامة

أكدت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، أن الاجتهاد في الدعاء أثناء الصلاة لا يكون في جميع المواضع، مشيرة إلى أن هناك مواضع محددة في الصلاة مخصصة للدعاء، وأخرى لا يُشرع فيها.

مواضع الدعاء في الصلاة

وقالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الركوع ليس موضعًا للدعاء، بل للتعظيم، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء.

وأضافت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، أن السجود يُعد من أهم المواطن التي يُستحب فيها الدعاء، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه، وكذلك بعد الانتهاء من التحيات وقبل التسليم يُعد من المواطن المستحبة للدعاء، ولكن لا يصح الإطالة في هذا الموضع إذا كنت تؤم الناس، حتى لا تثقل عليهم.

وشددت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، على ضرورة الالتزام بالسنة في أداء الصلاة، موضحة أنه لا يجوز إطالة الدعاء في الركوع أو أثناء الإمامة.