كيف يتم تحديد القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم؟.. رئيس إسكان النواب يوضح

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون حدد النسب الأيجارية في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه سيكون هناك لجان تعمل على تحديد اللجان للمناطق سواء المميزة أو الإسكان المتوسط الشعبية.

وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة ستكون الحد الأدنى ألف جنيه، والإسكان المتوسط ستكون الحد الأدنى بقيمة 400 جنيه، أما على المستوى السكن الإقتصادي بحد أدنى 250 جنيه.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك 238 ألف وحدة قائمة بالفعل جاهزة للاستخدام كوحدات بديلة للمستأجرين، مشددًا على أن الهدف هو توفير البديل المناسب بالقرب من منازل المواطنين التي سيتركونها، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي للأسر.