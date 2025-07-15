القاهرة وأثينا تعززان العلاقات الاستراتيجية .. لقاء بين سفير مصر بأثينا ورئيس برلمان اليونان

التقى السفير عمر عامر، سفير مصر في أثينا، ونيكيتاس كاكلامانيس رئيس البرلمان اليوناني، حيث تم التأكيد على أهمية وخصوصية العلاقات المصرية اليونانية، وما يتمتع به الشعبان من تاريخ مشترك.

كما تم التأكيد أيضا على تبادل الزيارات البرلمانية بين الجانبين، وتفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليونانية فى ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ملموس توج باتفاق البلدين على ترفيع العلاقات إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية إلى أثينا فى مايو الماضى.

كما تم مناقشة التطورات الدولية والاقليمية فى منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، والجهود المبذولة من قبل مصر واليونان لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، وبما يسهم فى تعزيز الأمن والسلم الدوليين