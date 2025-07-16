ملابس لافتة.. ملك قورة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة صيفية جذابة.

وظهرت ملك قورة، مرتدية جيب طويلة باللون الازرق، ونسقت معها قميص مكشوف البطن بنفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ملك قورة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ملك قورة ، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها مع رفع خصلات بسيطة لتكشف جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ملك قورة