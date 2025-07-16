إطلالة جذابة.. هنا الزاهد تثير ضجة في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هنا الزاهد ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة وجذابة.

وأطلت هنا الزاهد ، مرتدية جيب قصيرة باللون الأبيض، ونسقت معها بليزر بدون أكمام باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هنا الزاهد