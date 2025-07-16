جيش الاحتلال: نقصف طرقا ومحاور في السويداء لمنع تقدم الجيش السوري

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "جيش الاحتلال" أنه يقصف طرقا ومحاور في السويداء لمنع تقدم الجيش السوري.

خرق واضح للاتفاق وسط توتر ميداني

وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء يُعد خرقًا واضحًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بوساطة من شخصيات محلية بهدف تهدئة الأوضاع، وحقن الدماء، واستعادة الاستقرار في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.

تحذيرات من التصعيد ومواصلة ضبط النفس

ورغم الهجوم، شددت الدفاع السورية على التزام القوات المسلحة بأعلى درجات ضبط النفس، مع التأكيد على حقها في الرد وحماية عناصرها ومؤسسات الدولة، محذّرة من تداعيات استمرار هذه الأفعال على أمن المنطقة وسلامة المدنيين.