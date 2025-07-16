غارات إسرائيلية جديدة ضد الجيش السوري

أكدت قوات الاحتلال الإسرائيلي انه هاجم مجددا دبابات كانت في طريقها إلى السويداء.



وكانت دولة الاحتلال صعّدت من لهجتها تجاه الحكومة السورية ، حيث طالب وزير الدفاع يسرائيل كاتس بانسحاب القوات الحكومية من المنطقة، متوعّدًا بتكثيف الضربات في حال عدم الاستجابة.

و قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن على الحكومة السورية أن "تدع الطائفة الدرزية وشأنها"، مطالبًا بسحب قوات الحكومة الإنتقالية من محافظة السويداء، الواقعة جنوب سوريا.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "ينبغي على النظام السوري أن ينسحب من السويداء وأن يترك الدروز وشأنهم"، مضيفًا أن إسرائيل "لن تتخلى عن الدروز في سوريا، وستواصل تنفيذ سياسة نزع السلاح التي أُقرّت".

وحذر كاتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل ضرب قوات النظام إلى حين انسحابها من المنطقة"، ملوّحًا بتصعيد الردود إذا لم تصل رسائل الاحتلال إلى الجهات المعنية في دمشق.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو هاجم أهدافا للنظام السوري وذلك بعد استئناف الجيش هجماته بالسويداء". .

