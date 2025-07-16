رئيس الرقابة المالية يشارك في افتتاح جلسة تداول بورصة لندن

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في افتتاح جلسة تداول بورصة لندن، ضمن فعاليات "يوم مصر" الذي تستضيفه الأخيرة بالمملكة المتحدة، وذلك ضمن وفد رسمي، في بعثة أعمال نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، بعنوان "العصر الجديد لمصر .. فرص الاستثمار ".

ويضم الوفد أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ المركزي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، وعدد من قيادات الجهات الحكومية المختلفة.

مشاركة مصرية متميزة

ويشمل جدول الأعمال اجتماعات مشتركة بين الوفد المصري وقادة الأعمال والمستثمرين وشخصيات بارزة في المملكة المتحدة، في فرصة جديدة لتعزيز التعاون مع الشركات البريطانية والتعرف على خطط ورؤية الحكومة حول الاستراتيجيات المالية والتنظيمية والاستثمارية في مصر، بعد تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية المهمة.



يأتي ذلك تأكيداً على الحرص المستمر من هيئة الرقابة المالية، على تعميق الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية ذات الصلة بملفات عمل الهيئة لتبادل الخبرات والمعارف في إطار رؤية الهيئة لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين دوره في دعم الاقتصاد القومي ورؤية مصر 2030 وتبني أنسب الممارسات العالمية.