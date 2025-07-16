دمّه في رقبتكم.. كريستين حفيدة الشيخ الدرزي مرهج شاهين تنعى جدها

نعت كريستين، حفيدة الشيخ الدرزي مرهج شاهين، جدها.

وأعلنت مصادر إعلامية محلية، نقلاً عن أحد أفراد العائلة، فجر اليوم الأربعاء، عن وفاة الشيخ الدرزي مرهج شاهين، عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد ظهوره في فيديو صادم، عقب حلق شاربه بطريقة مهينة، بعد اقتحام منزله في بلدة الثعلة بريف السويداء، أدى إلى دخوله في حالة من الحزن الشديد، وهي الحادثة التي انتشرت عبر مقطع فيديو هزّ الرأي العام السوري.



ونعت كريستين، حفيدة الشيخ، جدّها بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، وكتبت: “جدي استشهد، شيخ طاهر، أبيض الذقن، عمره ما انمدت إيدو على حدا، ولا اتسكر بابه بوش محتاج، جدي يلي كانت الناس تفوت على بيته متل ما بتفوت على بيوت أهلها”.



وتابعت: "جدي يلي رَبّى وما خان، يلي صلّى وما ظلم.

فاتوا عليه كلاب الجولاني، حلقوله شواربه قبل ما يقتلوه، لأنو ضلّ واقف، لأنو ما سلّم بيته، لأنو ناطر يدفن حفيده قبل ما يفلّ".



وأضافت: “بس ما عرفوا إنو الشرف ما بينحني، وإنو الشيخ إذا وقع، بيوقع واقف، وبينكتب اسمو شهيد، مش ضحية”.



واختتمت “دمّ جدي برقبتكن، ولكل ساكت… سكوتك صار شراكة بالجريمة”.

وفي نفس السياق، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر أمنية، أن التقديرات في المؤسسة العسكرية تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتجه نحو عدة أيام من العدوان المكثف على العاصمة دمشق والسويداء، في ظل التصعيد المتواصل جنوب سوريا.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال هيرتسي هليفي، إن الجيش الإسرائيلي "ملتزم بالتحالف العميق مع إخوتنا الدروز"، مؤكداً أن الضربات الجوية الإسرائيلية تستهدف مواقع في عموم الأراضي السورية، خصوصاً في منطقة السويداء وجبل الدروز، بزعم حمايتهم.

ويأتي ذلك وسط تصعيد إسرائيلي غير مسبوق، حيث استهدفت الغارات مواقع عسكرية سورية في السويداء ودمشق، تزامناً مع معارك بين القوات الحكومية ومسلحين دروز جنوب سوريا.