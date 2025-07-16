جيش الاحتلال يقرر سحب الفرقة 98 من شمال غزة إلى الجولان المحتل

ذكرت القناة 14 العبرية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر سحب الفرقة 98 من شمال قطاع غزة ونقلها إلى منطقة الجولان المحتل، وذلك في أعقاب الهجمات العنيفة التي استهدفت العاصمة دمشق في سوريا.

وأفاد المكتب الاعلامي لوزارة الصحة السورية، استشهاد شخص وإصابة 18 آخرين جراء غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على دمشق بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".



تصاعد الأحداث في سوريا

أمر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زمير، بنقل قوات من قطاع غزة إلى هضبة الجولان، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

زعم الجيش الإسرائيلي إنه "يهاجم أهدافا في جميع أنحاء سوريا لحماية الدروز".

وأفادت "سكاي نيوز عربية" إنه "تم قصف 160 هدفا في سوريا والضربات مستمرة"، وفقا لمصادر إسرائيلية.



وشهدت ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، اليوم، الأربعاء، انفجارا ضخما إثر ضربة إسرائيلية استهدفت مقر رئاسة الأركان.

وشن الطيران الإسرائيلي ثلاث غارات متتالية استهدفت مقر رئاسة الأركان السورية. وأشارت مصادر محلية إلى أن دمارا كبيرا لحق بمبنى رئاسة الأركان.



و أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: "أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية".

كما شنت إسرائيل غارة جوية بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة السورية، بحسب رويترز، بالتزامن مع ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "الهجمات المؤلمة على سوريا بدأت".

وجاءت الضربة الجديدة بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي عن استهداف مبنى رئاسة الأركان في ساحة الأمويين بدمشق.