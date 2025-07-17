ما حكم إظهار جزء من الشعر من الحجاب؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال مروان حامد من محافظة المنيا الذي قال: "لو أنا ماشي مع والدتي في الشارع ولبست طرحة وظهر جزء من شعرها فزعلتها لما نبهتها، هل ده حرام؟"، مؤكدًا أن غيرتك على والدتك أمر محمود ويُشكر عليه، لكن طريقة النصيحة للأم لا بد أن تكون بالحكمة والرحمة لا بالعنف ورفع الصوت.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،خلال تصريح له، اليوم الخميس، أن الله تعالى قال: {ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة}، وهذا يشمل أيضًا نصيحة الوالدين.

وأكد أن رفع الصوت أو التسبب في زعل الأم لا يجوز شرعًا، لأن الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الوالدين في قوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}.

وأضاف أن خروج بعض الشعر من الطرحة إذا كان بغير قصد، فلا إثم فيه، لكن من المحبة والخوف على الأم يمكن تنبيهها بلطف، مثل أن تقول لها: "يا ماما أنا بحبك وبخاف عليك، وربنا أمر بالحجاب الكامل"، مؤكدًا أن الأسلوب الحسن هو الذي يُثمر الاستجابة ويقوي العلاقة بين الأم وابنها.

وأكد على أن رضا الأم وبرها مقدم على كل شيء، والنصح لها يجب أن يكون في إطار الاحترام والرفق دون تجريح أو إزعاج.