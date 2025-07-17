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أيهما أكثر استجابة الدعاء في السجود أم بعد التشهد الأخير؟.. الإفتاء توضح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أيهما أكثر استجابة الدعاء في السجود أم بعد التشهد الأخير؟.. الإفتاء توضح

دعاء السجود
دعاء السجود
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأفضلية في الدعاء أثناء الصلاة تعود للسجود، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» (رواه مسلم)، مؤكدًا أن السجود من أعظم مواطن إجابة الدعاء، لأن العبد يكون فيه أقرب ما يكون من ربه.

وأضاف الورداني، ردًا على سؤال حول أنسب مواضع الدعاء في الصلاة، سواء في السجود أو بعد التشهد أو بعد التسليم، أن كل الأوقات جائزة للدعاء، ولكن الأفضل أن يتبع قلب المسلم موضع الخشوع والحضور، فإن وجد قلبه في السجود، فليدعُ، وإن وجد الخشوع بعد التشهد أو عقب الصلاة، فليدعُ أيضًا.

من جهة أخرى، ورد إلى دار الإفتاء تساؤل حول الدعاء في الركوع، فأجابت بأن الدعاء فيه مستحب، استنادًا لحديث عائشة رضي الله عنها: «كان النبي يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي» (رواه البخاري).

وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى، أن السجود هو موضع الدعاء، بينما الركوع موضع تعظيم، وهو ما ثبت في الحديث: «نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» (رواه مسلم).

 وأكد أن قراءة آيات الدعاء في السجود إن قصد بها الدعاء لا تعد تلاوة قرآنية، وبالتالي لا كراهة فيها.

وفيما يتعلق بتسبيح الركوع والسجود، أفاد أن التسبيح سنة عند الجمهور، وتسبيحة واحدة تكفي، ولا تبطل الصلاة لو اقتصر المصلي عليها، أو لو أخطأ بين أذكار الركوع والسجود، وصلاته تظل صحيحة باتفاق العلماء.

دعاء جلب الرزق

(اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك).

(اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) .

(اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر).

(اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير).

 رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك).

(اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي).

(دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت). (لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض، ورب العرش العظيم).

اﻟﺪﻋﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮﺩ أكثر استجابة أمين الفتوى دار الإفتاء دعاء جلب الرزق

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