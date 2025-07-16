دعاء التوكل على الله للرزق.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء التوكل على الله للرزق.. أفضل ما يلجأ إليه المؤمن في حياته هو الدعاء فهو عبداة عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه ويظهر حاجته إليه ومنها دعاء التوكل على الله، ففي زمن يشتد فيه السعي وراء الرزق ينسى كثيرون من الناس أن باب السماء لا يُغلق، وأن التوكل على الله مع الدعاء الصادق هو مفتاح الأرزاق وسبب البركة وفي السطور التالية نتعرف على دعاء التوكل على الله.

دعاء التوكل على الله للرزق

1- بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وعلى الله توكلت.

2- اللهم بك استعين وعليك اتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل لي مشقته وأرزقني من الخير كله أكثر مما أطلب وأصرف عني كل شرـ رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري يا كريم.

3- اللهم يسر لي الخير حيث كنت وحيث توجهت، اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة ويسر علي كل صعب وهون علي كل عسير واحفظني بما ينزل من السماء ومايخرج منها وما يرى عليها يا كريم.

4- اللهم إني أصبحت في ذمتك وجوارك، اللهم إني استودعتك ديني ونفسي ودنياي وآخرتي وأهلي ومالي، وأعوذ بك يا عظيم من شر خلقك جميعًا، وأعوذ بك من شر ما يبلس به إبليس وجنوده.

5- بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله ربي لا أشرك به شيئًا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر.

6- اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل سلطان شديد، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر قضاء السوء، ومن كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ إن وليي الله الذي نزل الكتاب، وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله، لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

7- بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله الذي لا يغلبه أحد، توكلت على الجبار الذي لا يقهره أحد، توكلت على العزيز الرحيم الذي يراني وتقلبي في الساجدين، توكلت على الحي الذي لا يموت، توكلت على من بيده نواصي العباد، توكلت على الحي الذي لا يعجل، توكلت على المعبود الذي لا يجور، توكلت على الصمد الذي لم يلد ولم يولد، توكلت على القادر القاهر العلي الصمد.

8- اللهم إنّي أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت الذي لا إله إلا أنت الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد اقضِ حاجتي، وآنس وحدتي، وفرّج كربتي. اللهم اجعل لي رفيقاً صالحاً كي نسبّحك كثيراً ونذكرك كثيراً فأنت بي بصيراً، يا مجيب المضطر إذا دعاك احلل عقدتي، وآمن روعتي.

9- اللهم إنّي أسألك بخوفي من أن أقع بالحرام وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي أن ترزقني زوجاً صالحاً يعينني في أمور ديني ودنياي فإنّك على كلّ شيء قدير.

10- اللهمّ اغفر ذنبي وحصن فرجي وطهّر قلبي. اللهم يا مسخّر القويّ للضّعيف ومسخر الجن والرّيح لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّ سخّر لي زوجاً يخافك يا ربّ العالمين بحولك وقوّتك وعزّتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك.

3 خطوات لـ التوكل على الله للرزق

كشف الشيخ علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن خطوات التوكل على الله لطلب الرزق عبارة عن 3 خطوات أساسية وهي:

صلاة الفجر في بداية كل يوم ذكر الله والإكثار من الدعاء السعي في ابتغاء الرزق الحلال

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية له، إن أولى خطوات التوكل على الله بداية اليوم بعبادة الله وصلاة الفجر.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، علينا أن نجعل أول أعمالنا عبادة الله وبعد صلاة الفجر نذكر الله ونتوكل على الله ونخرج جادين ابتغاء الرزق الحلال.

واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأنه ورد أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: "عجبت لمن لم يصل الفجر كيف يرزق!".

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