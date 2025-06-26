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الإفتاء تحدد خطوات التوكل على الله في الرزق.. 3 مفاتيح ستغير حياتك
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء تحدد خطوات التوكل على الله في الرزق.. 3 مفاتيح ستغير حياتك

3 مفاتيح لـ التوكل في طلب الرزق
3 مفاتيح لـ التوكل في طلب الرزق
أحمد سعيد

حددت الإفتاء 3 مفاتيح لـ التوكل على الله في الرزق خاصةً مع بداية السنة الهجرية 1447 هو أفضل ما يبدأ به المسلم العام الجديد، فالأخذ بالأسباب والاستعانة بالله والتوكل عليه جميعها من الأمور المستحبة، لذا حددت دار الإفتاء المصرية خطوات التوكل على الله في الرزق والتي نعرض في السطور التالية.

3 خطوات لـ التوكل على الله في الرزق

كشف الشيخ علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن خطوات التوكل على الله لطلب الرزق عبارة عن 3 خطوات أساسية وهي: 

  1. صلاة الفجر في بداية كل يوم
  2. ذكر الله والإكثار من الدعاء
  3. السعي في ابتغاء الرزق الحلال

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية له، إن أولى خطوات التوكل على الله بداية اليوم بعبادة الله وصلاة الفجر.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، علينا أن نجعل أول أعمالنا عبادة الله وبعد صلاة الفجر نذكر الله ونتوكل على الله ونخرج جادين ابتغاء الرزق الحلال.

واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأنه ورد أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: "عجبت لمن لم يصل الفجر كيف يرزق!".

دعاء التوكل على الله

ينبغي على المسلم أن يحسن التوكل على الله خاصة في طلب الرزق، فالرزق بيد الرزاق وما على الشخص إلا أن يأخذ بالأسباب ويسعى إلى بابتغاء الرزق الحلال ويطلب من الله أن يرزقه وأن يردد دعاء التوكل على الله والذي يمكن ترديده بأثكر من صيغة ومنها:   

  • "اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذى أنزلت وبنبيك الذى أرسلت".
  • "بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله"، يترد عليك: "هُديت وكُفيت ووُقيت"، حيث يكفيك الله شر ما أهمك وما أغمك، وتنحى عنك الشيطان.
  • وإذا تعرض المسلم لأمر ضايقه فعليه أن يعرض عن هذا الأمر ويتجاهله ويقل "فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ".

دعاء الرزق

ومن أهم ما يجب أن يستعين به المسلم في ابتغاء طلب الرزق الحلال هو دعاء الرزق بأن يردده كل يوم بقلب خاشع ومن أهم صيغ دعاء الرزق : 

  • اللهم املأ قلوبنا بحمدك، واكتب في قلوبنا لك ودًّا، وأمدَّنا من فضلك في الرزق مدًّا، ولا تسلّط علينا من أهل السوء أحدًا يا رب العالمين.
  • اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
  • اللهم ارزقني رزقاً لا تجعل لأحدٍ فيه منّة عليّ، ولا في الآخرة عليه تبعة، برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعّالاً لما تريد، أسألك بعزّك الذي لا يُرام، وملكك الذي لا يُضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني ما أهمّني من أمر الدنيا والآخرة.
  • اللهم ارزقنا السعادة والستر، والتوفيق والسداد في الأقوال، والرشاد في الأفعال يا رب العالمين.
  • اللهم إنّا عبادك، قد ضاقت بنا الأسباب، وأغلقت دوننا الأبواب، وزاد بنا الضيق، نسألك الفرج القريب، وأنت المرجوّ سبحانك لكشف هذا المصاب، يا من إذا دُعِيَ أجاب، يا كريم يا وهّاب، اشرح صدورنا، ووفّقنا إلى رضاك يا رب العالمين.
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