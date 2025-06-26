الإفتاء تحدد خطوات التوكل على الله في الرزق.. 3 مفاتيح ستغير حياتك

حددت الإفتاء 3 مفاتيح لـ التوكل على الله في الرزق خاصةً مع بداية السنة الهجرية 1447 هو أفضل ما يبدأ به المسلم العام الجديد، فالأخذ بالأسباب والاستعانة بالله والتوكل عليه جميعها من الأمور المستحبة، لذا حددت دار الإفتاء المصرية خطوات التوكل على الله في الرزق والتي نعرض في السطور التالية.

3 خطوات لـ التوكل على الله في الرزق

كشف الشيخ علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن خطوات التوكل على الله لطلب الرزق عبارة عن 3 خطوات أساسية وهي:

صلاة الفجر في بداية كل يوم ذكر الله والإكثار من الدعاء السعي في ابتغاء الرزق الحلال

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية له، إن أولى خطوات التوكل على الله بداية اليوم بعبادة الله وصلاة الفجر.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، علينا أن نجعل أول أعمالنا عبادة الله وبعد صلاة الفجر نذكر الله ونتوكل على الله ونخرج جادين ابتغاء الرزق الحلال.

واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأنه ورد أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: "عجبت لمن لم يصل الفجر كيف يرزق!".

دعاء التوكل على الله

ينبغي على المسلم أن يحسن التوكل على الله خاصة في طلب الرزق، فالرزق بيد الرزاق وما على الشخص إلا أن يأخذ بالأسباب ويسعى إلى بابتغاء الرزق الحلال ويطلب من الله أن يرزقه وأن يردد دعاء التوكل على الله والذي يمكن ترديده بأثكر من صيغة ومنها:

"اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذى أنزلت وبنبيك الذى أرسلت".

"بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله"، يترد عليك: "هُديت وكُفيت ووُقيت"، حيث يكفيك الله شر ما أهمك وما أغمك، وتنحى عنك الشيطان.

وإذا تعرض المسلم لأمر ضايقه فعليه أن يعرض عن هذا الأمر ويتجاهله ويقل "فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ".

دعاء الرزق

ومن أهم ما يجب أن يستعين به المسلم في ابتغاء طلب الرزق الحلال هو دعاء الرزق بأن يردده كل يوم بقلب خاشع ومن أهم صيغ دعاء الرزق :