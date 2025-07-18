سالم بن بريك: اليمن يعيش دوامة معقدة لا يمكن تجاوزها في وقت قصير

قال الدكتور سالم بن بريك، رئيس وزراء اليمن إن اليمن يعيش في "دوامة معقدة"، ولا يمكن تجاوزها في وقت قصير، لكنه كشف عن وجود خطة متوسطة وطويلة المدى للتعامل مع أزمة الكهرباء وتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع.

آخر موازنة عامة

وكشف رئيس وزراء اليمن عن أن آخر موازنة عامة تم إقرارها في اليمن تعود إلى عام 2019، ويتم حالياً العمل بها وفقًا للوائح الدستور، مع بدء تحضيرات فعلية لإعداد موازنة جديدة أكثر شمولاً تستوعب المتطلبات الاقتصادية والمعيشية الراهنة.

تحديات معقدة

وأكد الدكتور سالم بن بريك، رئيس وزراء اليمن، على أن الحكومة تواجه تحديات معقدة في ظل أوضاع سياسية واقتصادية غير مستقرة تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد، مشيرًا إلى أن اليمن يمر بمرحلة دقيقة تتطلب إصلاحات عميقة ومستمرة.