قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان عاجل من اتحاد الكرة الفلسطيني عن أزمة وسام أبو علي مع الأهلي
كارثة في الكويت .. 7 فرق إطفاء تحاصر حريقا ضخما بـ سكراب أمغرة
هل نجاة رزان مغربي معجزة؟ لحظات الرعب في قاعة الشيخ زايد
المحكمة الرياضية تهدي إنتر كاشي لقب الدوري الهندي.. تفاصيل
رئيس الحكومة اليمنية يحذّر من خطورة الحوثي على أمن واستقرار المنطقة
الذكاء الاصطناعي يُهدد مستقبل محركات البحث.. هل ينهار نموذج الويب التقليدي؟
محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق يتهمها بالابتزاز: زرعت كاميرات بالمنزل دون علمه
كيف أوزع الميراث على البنات والأولاد بالتساوي؟.. أمين الإفتاء يجيب
رفعت فياض عن البكالوريا المصرية: موجودة في 144 دولة
بعد يوم ساخن.. الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن درجات الحرارة غدًا
إسرائيل ترفع مستوى وفدها إلى الدوحة .. محطة جديدة في مفاوضات التهدئة | تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سالم بن بريك: اليمن يعيش دوامة معقدة لا يمكن تجاوزها في وقت قصير

رئيس وزراء اليمن
رئيس وزراء اليمن
قسم التوك شو

قال الدكتور سالم بن بريك، رئيس وزراء اليمن إن اليمن يعيش في "دوامة معقدة"، ولا يمكن تجاوزها في وقت قصير، لكنه كشف عن وجود خطة متوسطة وطويلة المدى للتعامل مع أزمة الكهرباء وتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع.

 آخر موازنة عامة 

وكشف رئيس وزراء اليمن عن أن آخر موازنة عامة تم إقرارها في اليمن تعود إلى عام 2019، ويتم حالياً العمل بها وفقًا للوائح الدستور، مع بدء تحضيرات فعلية لإعداد موازنة جديدة أكثر شمولاً تستوعب المتطلبات الاقتصادية والمعيشية الراهنة.

 تحديات معقدة

وأكد الدكتور سالم بن بريك، رئيس وزراء اليمن، على أن الحكومة تواجه تحديات معقدة في ظل أوضاع سياسية واقتصادية غير مستقرة تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد، مشيرًا إلى أن اليمن يمر بمرحلة دقيقة تتطلب إصلاحات عميقة ومستمرة.

اليمن رئيس وزراء اليمن الدستور الكهرباء أزمة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

علقة موت لـ هدير عبد الرازق داخل شقة سكنية مجهولة.. تفاصيل مثيرة

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

الحريق

السيطرة على حريق في مطعم بالخصوص | صور

ترشيحاتنا

أرشيفية

كاتب صحفي: شيرين تراقب المطربين .. ولا تتقبل صعود أي نجم جديد

رئيس وزراء اليمن

رئيس الحكومة اليمنية: انهيار العملة لا يمثل أزمة اقتصادية فقط

رئيس وزراء اليمن

سالم بن بريك: اليمن يعيش دوامة معقدة لا يمكن تجاوزها في وقت قصير

بالصور

جمال الشوارع يخطف الأنظار في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين 2025
مهرجان العلمين 2025
مهرجان العلمين 2025

كاجوال لافت.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان لافت.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل أحاسيس في جدة.. صور

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

إصابه رزان مغربى

هل نجاة رزان مغربي معجزة؟ لحظات الرعب في قاعة الشيخ زايد

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد